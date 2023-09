El Newcastle elimina al Man City de la EFL Cup y se medirá con el Man Utd

El Newcastle United se deshizo el miércoles del Manchester City en la Copa de la Liga (1-0) y obtuvo como recompensa un pase a la cuarta ronda para visitar al vigente campeón, el Manchester United, que le derrotó en la final de la temporada pasada.

El delantero sueco Alexander Isak abrió el marcador en la segunda parte en St James' Park, después de que un City muy cambiado dominara la posesión en los primeros 45 minutos, pero no aprovechara sus ocasiones.

El Newcastle aguantó la presión y se transformó tras el descanso, con un gol de Isak en el segundo palo tras un centro raso de Joelinton en el 53'.

El City dejó en el banquillo a Phil Foden y a su habitual goleador, Erling Haaland, mientras que el Newcastle solo alineó al guardameta Nick Pope del equipo que se impuso por 8-0 al Sheffield United en liga el pasado domingo.

Julián Álvarez tuvo dos buenas ocasiones, incluido un disparo rechazado por el pie extendido de Pope, para el City, que tuvo el 68% de la posesión, pero aun así menos disparos a puerta que el Newcastle.

"Fue un partido de dos mitades para nosotros", dijo el entrenador del Newcastle, Eddie Howe, que dio entrada a Bruno Guimaraes y Anthony Gordon tras el descanso.

"La primera parte fue dura... Creo que no jugamos especialmente bien, pero defendimos bien en ese primer periodo porque no tuvimos mucho el balón".

"En la segunda parte estuvimos excelentes en la mayoría de los aspectos, defensiva y ofensivamente, atacamos muy bien y probablemente merecimos ganar al final."

Era el tercer año consecutivo en el que el City, ganador cuatro veces seguidas de 2018 a 2021, quedaba fuera de la competición antes de tiempo.

"Jugamos un partido increíble", dijo el entrenador del City, Pep Guardiola, a la cadena de televisión Sky Sports.

"Ellos marcaron un gol. La temporada pasada nos quedamos fuera contra el Southampton y no estuvimos bien, pero esta noche sí. Enhorabuena al Newcastle."

EL LIVERPOOL PASA

El Manchester United se impuso el martes por 3-0 en Old Trafford al Crystal Palace, también rival liguero el próximo fin de semana.

El Brighton & Hove Albion también cayó derrotado el miércoles en su visita al Chelsea (1-0), mientras que el Aston Villa y el Brentford perdieron en casa ante rivales de la primera categoría, el Everton (2-1) y el Arsenal (1-0), respectivamente.

La recompensa del Everton fue un partido en casa contra el Burnley, anterior club del técnico Sean Dyche.

El Liverpool, nueve veces campeón del mundo, se impuso por 3-1 al Leicester City en Anfield, después de que un equipo despojado de sus estrellas habituales se adelantara por un gol a los líderes de la segunda división cuando solo habían transcurrido tres minutos.

Cody Gakpo marcó en el 48' para neutralizar el tanto inicial de Kasey McAteer. Dominik Szoboszlai anotó el 2-1 en el 70', cinco minutos después de saltar al campo, y Diogo Jota hizo el tercero en el 89'.

La victoria fue la séptima consecutiva del Liverpool en todas las competiciones y los ganadores de 2022 viajarán a Bournemouth, su rival en la Premier League, que se impuso por 2-0 al Stoke City de la Championship gracias a dos goles en la segunda parte en tres minutos, para disputar la cuarta ronda.

"No fue el mejor comienzo, en realidad fue todo lo contrario. Tuvimos grandes ocasiones en la primera parte y no podíamos creer que no marcáramos", dijo el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp.

El Fulham ganó 2-1 en casa al Norwich City, de segunda división, con un gol del centrocampista nigeriano Alex Iwobi en su primera titularidad con los londinenses, y tendrá otro viaje al este en la siguiente ronda, contra el Ipswich Town.

El West Ham United ganó 1-0 al Lincoln City, de la primera división, y recibirá al Arsenal.

Los Gunners volvieron a contar con el internacional inglés Aaron Ramsdale en la portería, después de que el exguardameta del Brentford David Raya fuera titular en los tres partidos anteriores.

Reiss Nelson marcó el gol de la victoria a los ocho minutos en el Community Stadium.

El Blackburn Rovers goleó al Cardiff City (5-2) en el partido con más goles de la noche, y ahora visita al Chelsea.

Con información de Reuters