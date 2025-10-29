Juventus vs Udinese por Serie A: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

La Juventus atraviesa su peor momento de la temporada y buscará salir de la crisis cuando reciba al Udinese este miércoles en el Juventus Stadium, en un duelo crucial correspondiente a la jornada 9 de la Serie A. Los Bianconeri de Turín vienen de encadenar ocho partidos sin ganar y acaban de despedir a Igor Tudor, por lo que Massimo Brambilla dirigirá al equipo de manera interina ante un Udinese que llega en buen momento y con la posibilidad de superarlos en la tabla si consigue la victoria como visitante.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Juventus y Udinese, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Juventus y Udinese?

El partido entre Juventus y Udinese por la fecha 9 de la Serie A se jugará este miércoles 29 de octubre de 2025, a partir de las 14:30 horas (hora argentina) en el Juventus Stadium de Turín. El encuentro podrá verse vía streaming a través de Disney+ y estará arbitrado por Marco Di Bello.

El conjunto turinés llega a este compromiso sumido en una profunda crisis futbolística tras encadenar ocho partidos sin conocer la victoria. La Juventus cayó 1-0 ante Lazio en su último partido, consumando su tercera derrota consecutiva en todas las competiciones. La última vez que los Bianconeri sumaron de a tres fue a mediados de septiembre, cuando vencieron al Inter Milan en un Derby d'Italia que finalizó con siete goles y en el que Juve convirtió todos sus remates al arco de manera sorprendente.

La situación se agravó aún más con la sequía goleadora del equipo, que lleva casi 400 minutos sin marcar desde que Francisco Conceicao encontró la red contra el Villarreal. Previamente, la Vecchia Signora había caído 2-0 ante Como y 1-0 frente al Real Madrid, además de igualar sin goles con el AC Milan. Esta crisis de resultados llevó a la dirigencia a tomar una decisión drástica: despedir a Igor Tudor, justo antes de que el entrenador croata se enfrentara a su ex club, al que había salvado del descenso en uno de sus dos breves períodos en Udine.

La situación tampoco es alentadora en la Champions League, donde la Juventus apenas cosechó dos puntos en sus primeros tres partidos del torneo continental, quedando muy por debajo de las expectativas. En la Serie A, el equipo suma 12 puntos en ocho jornadas, con un registro reciente preocupante que muestra tres empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de liga. Massimo Brambilla asumió como entrenador interino con la misión de detener esta racha negativa y al menos la historia reciente ante Udinese resulta favorable: la Juve ganó 13 de los últimos 16 enfrentamientos ligueros entre ambos.

Por su parte, el Udinese llega a este duelo con una realidad muy diferente. Los Fruilani vienen de imponerse 3-2 ante Lecce en su último compromiso, sumando su cuarta victoria consecutiva sobre los Salentini. En ese encuentro, el capitán Jesper Karlstrom abrió el marcador con su primer gol en la Serie A, antes de que la joven promesa Arthur Atta brindara su segunda asistencia para que Keinan Davis conectara un potente cabezazo. Aunque Udinese permitió el descuento desde un tiro libre, el ingresado Adam Buksa sentenció el triunfo en un contraataque, antes de que Lecce descontara nuevamente en tiempo de descuento.

Esta victoria le permitió al conjunto dirigido por Kosta Runjaic ubicarse en la mitad superior de la tabla de la Serie A, precisamente detrás de la Juventus por diferencia de goles, ya que ambos equipos comparten 12 unidades. Los Bianconeri de Udine han exhibido un rendimiento sobresaliente como visitantes esta temporada, siendo el segundo equipo con más puntos conseguidos fuera de casa, solo superados por la Roma. Keinan Davis, con tres tantos, se perfila como el líder del ataque friulano en su visita a Turín.

El historial reciente entre ambos equipos favorece ampliamente a la Juventus, aunque en esta ocasión se enfrentarán como iguales en la clasificación. Los Fruilani apenas han marcado un gol en los últimos siete enfrentamientos directos, período en el que sufrieron seis derrotas. El último antecedente fue una victoria 2-0 de la Vecchia Signora en mayo pasado. Sin embargo, la crisis actual de la Juventus y el buen momento del Udinese como visitante plantean un escenario diferente para este miércoles, donde además ambos conjuntos comparten curiosamente el apodo de "Bianconeri" por sus camisetas blanquinegras.

Formaciones probables de Juventus y Udinese

El entrenador interino de la Juventus, Massimo Brambilla, contará con la mayoría de su plantel disponible para este encuentro decisivo, con las únicas ausencias del defensor brasileño Bremer y el lateral colombiano Juan Cabal, ambos por lesión. El técnico tiene un dilema importante en el ataque, donde Lois Openda, Jonathan David y Dusan Vlahovic compiten por un lugar en el once inicial. Los dos últimos formaron dupla contra Lazio pero no lograron romper la sequía goleadora del equipo.

Se espera que Brambilla realice algunos cambios respecto al partido anterior, con posibles regresos de jugadores que fueron al banco el fin de semana. Michele Di Gregorio, Kenan Yildiz y Khephren Thuram estuvieron entre los suplentes ante la Lazio pero podrían volver al once titular este miércoles en busca de revertir la mala racha. El esquema táctico mantendría la línea de tres defensores centrales con carrileros por las bandas, mientras que en la zona de creación Koopmeiners y Yildiz tendrían protagonismo detrás del delantero centro.

Por el lado del Udinese, el entrenador Kosta Runjaic tiene solo una baja significativa para este compromiso: el defensor central danés Thomas Kristensen, quien continúa recuperándose de una lesión muscular en el muslo. El resto del plantel está disponible y el técnico alemán mantendría la base del equipo que viene de ganar ante Lecce.

Keinan Davis, máximo artillero del equipo con tres conquistas, liderará el ataque de los Fruilani y tendrá como socio a Nicolo Zaniolo. En el arco, Maduka Okoye mantendrá su lugar a pesar de algunos errores en el último partido, ya que Runjaic salió públicamente en su defensa tras el reciente regreso del arquero nigeriano de una larga suspensión. Arthur Atta, quien viene destacándose con asistencias, será pieza clave en el mediocampo junto al capitán Karlstrom.

Juventus: Michele Di Gregorio; Pierre Kalulu, Federico Gatti, Lloyd Kelly; Francisco Conceicao, Manuel Locatelli, Khephren Thuram, Andrea Cambiaso; Teun Koopmeiners, Kenan Yildiz; Dusan Vlahovic.

Udinese: Maduka Okoye; Edoardo Bertola, Christian Kabasele, Oumar Solet; Alessio Zanoli, Damian Piotrowski, Jesper Karlstrom, Arthur Atta, Hassane Kamara; Nicolo Zaniolo, Keinan Davis.

