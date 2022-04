Sergio Agüero ingresará en el Salón de la Fama de la Premier League: "Muy feliz"

Sergio "Kun" Agüero, histórico en el Manchester City por sus goles y títulos, ingresará al Salón de la Fama de la Premier League.

Sergio Agüero recibió una gran noticia meses después de su retiro del fútbol por un problema cardíaco. El "Kun", que hizo historia en el Manchester City con sus goles y títulos obtenidos, ingresará al Salón de la Fama de la Premier League, lo que sin dudas es algo muy importante para él. Las autoridades de dicha entidad lo comunicaron este jueves 21 de abril y minutos después el exdelantero lo agradeció a través de sus redes sociales.

Desde su llegada al club en el año 2011 proveniente del Atlético de Madrid, Agüero vivió momentos inolvidables. Su recordado gol agónico ante el Queens Park Rangers por la última fecha del torneo inglés en 2012 fue el inicio de una relación de amor con los hinchas. De ahí en más y con el paso del años se convirtió en el máximo goleador del elenco ciudadano marcando 260 goles en 390 partidos. También levantó 15 trofeos entre los que se encuentran una FA Cup y seis copas de Liga.

Junto a otros exfutbolistas, entre los que se encuentra un excompañero en el City, Agüero forma parte de un reducido grupo que entrarán al tan prestigioso lugar como lo son: Patrick Vieira, Wayne Rooney, Ian Wright, Peter Schmeichel, Paul Scholes, Didier Drogba y Vincent Kompany. Estos se unirán a quienes ya forman parte del Salón de la Fama creado por Alan Shearer y Thierry Henry como lo son: David Beckham, Eric Cantona, Roy Keane, Dennis Bergkamp, Frank Lampard y Steven Gerard.

"Formar parte del Salón de la Fama me hace muy feliz por mí y por mí familia. Mi hijo podrá decir que es algo que su padre logró. Amé jugar en el Manchester City y los recuerdos de ganar cinco veces la liga y de marcar el gol más importante de mi carrera", aseguró el "Kun" en la web oficial de la Premier League. Mientras que en sus redes, el exjugador escribió: "Muchas gracias a la Premier League por este reconocimiento, me enorgullece. Ser incluido en el Salón de la Fama me da una perspectiva real sobre el camino que me llevó hasta aquí. Estoy emocionado y quiero compartir este honor con mi club y todos mis compañeros".

El Manchester City quiere al Kun Agüero para trabajar en un importante puesto

La propuesta del club inglés, según informó el diario The Sun, consta en darle al "Kun" el puesto de embajador mundial de la institución. Mike Summerbee, integrante del plantel que consiguió la Premier League en 1968, es quien hoy está a cargo de dicho espacio. Sin dudas que los dos son leyendas por lo hecho en sus épocas, pero lo de Agüero es mucho más reciente e histórico, siendo el máximo goleador del elenco "Celeste".

Por la llegada a nivel mundial que hoy tiene el Manchester City, la inclusión de una figura como la del argentino sería fundamental. Tanto para capturar nuevos talentos como también fanáticos, marcaría un antes y un después por lo que genera con su presencia. Y no es el único plan que tienen para homenajearlo, ya que dentro de unos meses construirán su estatua afuera del Etihad Stadium, tales como las que tienen otros exjugadores.