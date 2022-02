El Kun Agüero reveló la razón por la cual no jugó en River: "No me quisieron"

Sergio "Kun" Agüero contó en una entrevista la razón por la cual no jugó en River Plate y terminó en Independiente.

Tras la afección cardíaca sufrida el 30 de octubre de 2021 mientras el Barcelona enfrentaba al Alavés, Sergio Agüero atravesó semanas difíciles. El "Kun" dejó el fútbol profesional definitivamente tiempo después y en distintas entrevistas o vivos de Twitch dio detalles de esos tristes días y su pasado como futbolista. En una nota reciente, le consultaron sobre una foto suya con la camiseta de River y contó la razón por la cual no jugó en el "Millonario".

"Era en un club de Don Torcuato. Él es Alejandro, que era el entrenador. Era como una filial de River, y antes estaba para una filial de Boca. Yo jugaba ahí por mi mejor amigo. Los domingos estaba al pedo y me iba a jugar. Me puse la camiseta porque era filial, pero no era de AFA, ni Liga ni nada", aseguró Agüero acerca de esa imagen en la que se lo ve junto a un técnico y la casaca de la "Banda".

Más allá de aquel momento que posó con la camiseta de River, también tuvo un acercamiento para llegar al club cuando las cosas no estaban bien con Independiente. "Fui a River cuando hubo unos quilombos en Independiente por el tema de porcentaje de pases. Mi viejo no quería que vaya pero me fui a probar. No me quisieron dar pensión y se enojó porque quería que vaya al colegio ahí y le dijeron que no había lugar", afirmó.

Igualmente, el "Kun" siempre tuvo en sus planes jugar en el "Rojo" de Avellaneda: "Si me daban pensión, iba a estar en River. Yo era chico y quería jugar en Independiente. No sabía que estaba pasando internamente en el club, pero había quilombo". Para deleite y suerte del "Rey de Copas", Agüero continuó en la institución y se convirtió en la venta más importante de la historia, ya que gracias al dinero que ingresó remodelaron su estadio.

El Kun Agüero confirmó que va a ir a Qatar 2022

El ex delantero Sergio "Kun" Agüero reafirmó que viajará al Mundial de Qatar 2022 para acompañar al seleccionado argentino que dirige Lionel Scaloni, aunque no definió aún si lo hará como parte del cuerpo técnico. "Voy a ir al Mundial, pero veré en qué rol. Tuve una reunión con Chiqui Tapia hoy, fue una linda charla. Él se portó siempre muy bien con nosotros. Me pidió la reunión y fui", manifestó Agüero.

"Lo del corazón fue muy rápido y raro. Me venía sintiendo mal y creí que fue porque volví a entrenar. Pude jugar la Copa América y fue la última gran alegría en el fútbol. Me dolía mucho la cabeza y sentía mucha presión y lo asociaba con otra cosa. Cuando me pasó lo del corazón estaba muy bien físicamente", expresó Agüero acerca del momento que vivió el pasado 30 de octubre de 2021 en el Camp Nou.