Sorpresa total con Garnacho por lo que dijo el DT de Manchester United: "Lo dejé fuera"

El DT de Manchester United sorprendió sobre el futuro de Alejandro garnacho con un fuerte mensaje a la dirigencia.

Una de las novelas del mercado de pases en Europa fue la de Alejandro Garnacho y, cuando todos imaginaban una salida de Inglaterra, todo cambió de un momento a otro. Es que el entrenador del Manchester United, Ruben Amorim, sorprendió sobre el futuro del jugador de la Selección Argentina, luego de haber evadido preguntas del tema y sacarlo del equipo.

La situación de Garnacho en los "Red Devils" parece haber cambiado completamente. Después de no ser tenido en cuenta en los primeros encuentros y de que el Napoli haya realizado ofertas por él, el DT portugués comenzó a darle un lugar más importante en el plantel y el delantero cambió la consideración.

Incluso, aquella noticia de que la dirigencia del "United" lo había puesto como transferible parece haber quedado lejos y prueba de ello es lo que declaró Amorim este viernes sobre Garnacho. "Ha cambiado mucho desde que lo dejé fuera para el partido del Manchester City. Entendió que quiero ayudarlo y ganar partidos", comenzó diciendo el DT.

A pesar de que la relación entre ambos no había arrancado de la mejor manera, el conductor del plantel remarcó la actitud del "Bichito" y no quiere que se marche del club. "Está mejorando y queremos seguir mejorando con él. Quiero a Garnacho”. A su vez, agregó: “Quiero mantener a jugadores como Mainoo y Garnacho”, agregó el exentrenador del Sporting Lisboa.

Cabe recalcar que el conjunto napolitano ofreció una suma cercana a los 50 millones de euros, más bonos, por el futbolista de la "Albiceleste". Sin embargo, los dueños de Manchester United pretenden más dinero y, hasta el momento, no pudieron alcanzar un acuerdo antes de que finalice, este viernes a la medianoche, la ventana de transferencias.

Si bien el Chelsea también estuvo interesado en el nacido en España, las declaraciones públicas de Amorim parecen echar por tierra cualquier negociación o posibilidad a que se marche. En los últimos 3 partidos, Garnacho fue titular y se ganó la confianza tanto de sus compañeros como del entrenador, quien lo ve a futuro dentro del club.

Los números de Alejandro Garnacho en Manchester United

Partidos: 121.

Goles: 23.

Asistencias: 15.

El histórico del Manchester United que destrozó a Marcus Rashford y elogió a Alejandro Garnacho

A pesar de estar entre los ocho mejores de la Europa League a falta de una fecha para el cierre de la fase regular, la temporada del Manchester United dista mucho de lo que ha sido la historia del club. Sin duda, la salida de Erik ten Hag y el arribo de Rúben Amorim han tenido impacto en el equipo, que ha ido mejorando sus actuaciones con el paso de los partidos, aunque todavía se siente la ausencia de Marcus Rashford, quien fue descartado por el entrenador desde mediados de diciembre.

No es que el delantero inglés se encuentre lesionado o algo por el estilo, sino que ha tenido actitudes que lo han dejado fuera de la consideración del DT, como falta de compromiso en los entrenamientos y su enojo por haber jugado el derby contra el City. El hecho de que Rashford no dé su máximo en las prácticas para volver a las canchas lo ha puesto bajo la mirada de Paul Scholes, el exjugador que ganó 29 títulos con el United.

En una reciente entrevista con The Overlap Fan Debate, el histórico de los “Red Devils” manifestó que “Marcus ha decepcionado a mucha gente con su actitud” y recordó un suceso de su propia carrera, cuando se negó a jugar un partido bajo el mando de Alex Ferguson. “Me dijo: 'Lo peor que has hecho es defraudar a tus compañeros'. Y eso se me quedó grabado”, reveló el inglés, que considera que Rashford ahora se encuentra en una situación similar dentro del plantel.

Por esa falta de compromiso que muestra con la camiseta y con sus mismos compañeros, Scholes considera que Rashford debería ser excluido del vestuario por la influencia que puede tener sobre los más jóvenes. Es ahí cuando aparece Alejandro Garnacho, quien ha ganado protagonismo en las últimas semanas y se ha convertido en un ejemplo de sacrificio y actitud positiva en comparación con el británico.

“Ahora están admirando a gente como Marcus, que tiene 27 años y claramente no está entrenando adecuadamente, no está viviendo su vida de forma adecuada. Ellos son los ejemplos que estas personas deberían seguir”, mencionó Scholes en referencia a Garnacho y los jóvenes talentos que surgen de la cantera del United.