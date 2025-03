Sonríe Julián Álvarez: el Atlético de Madrid del Cholo Simeone recibió la mejor noticia

Sonríe Julián Álvarez: el Atlético de Madrid de Simeone recibió la mejor noticia.

Julián Álvarez recibió una inmejorable noticia en el Atlético de Madrid de Diego "Cholo" Simeone que sin dudas generó tranquilidad en todo el plantel "Colchonero". La misma tiene que ver con uno de los próximos compromisos del equipo español que sueña con salir campeón en esta temporada luego de quedar eliminado por penales de la UEFA Champions League a manos del Real Madrid. Esta vez se prepara para otro duelo definitorio en el que sabe que no puede fallar.

El próximo miércoles 2 de abril en el Estadio Metropolitano, el conjunto madrileño se medirá ante el Barcelona por la semifinal de vuelta de la Copa del Rey tras empatar 4 a 4 en la ida. En aquel duelo, el "Blaugrana" estuvo en ventaja hasta el final pero el visitante se hizo fuerte y llegó a la igualdad para dejar abierta la serie de cara al segundo partido. Ahora, el que quedó complicado es el "Culé" ya que perderá a una de sus principales figuras para este cotejo.

Una figura del Barcelona se lesionó y no jugará ante el Atlético de Madrid de Julián Álvarez en Copa del Rey

Se trata de Dani Olmo, volante español y estrella no sólo del club sino también de su seleccionado. El exhombre del Dinamo Zagreb de Croacia será baja por al menos tres semanas tras sufrir una lesión en el aductor derecho que lo marginará no sólo del encuentro ante el Atlético de Madrid. Es que el Barcelona también jugará la ida de los cuartos de la Champions contra el Borussia Dortmund de Alemania el 9 de abril y no llegará en condiciones, como tampoco sucederá una semana después cuando tenga lugar la vuelta.

Dani Olmo será baja para el Barcelona en Copa del Rey vs. Atlético de Madrid.

Cuándo juegan Atlético de Madrid vs. Barcelona por la semifinal de vuelta de la Copa del Rey

El equipo de Diego "Cholo" Simeone recibirá al "Blaugrana" el próximo miércoles 2 de abril a las 16.30 (hora argentina) en el Estadio Metropolitano por la semifinal de vuelta de la Copa del Rey tras empatar 4 a 4 en el partido de ida. La transmisión en vivo en la televisión será de Movistar Plus+.

Los números de Dani Olmo con la camiseta del Barcelona

Partidos jugados : 28.

: 28. Goles : 8.

: 8. Asistencias : 5.

: 5. Títulos: Supercopa de España 2025.

Un crack del Barcelona sorprendió a todos elegir entre Maradona y Pelé

Un jugador que brilla con la camiseta del Barcelona de España sorprendió al mundo del fútbol en las últimas horas con un comentario sobre Juan Román Riquelme. En un ping pong con un influencer eligió al presidente de Boca Juniors por encima de Diego Armando Maradona y Pelé. Quien lo entrevistó quedó impactado por la respuesta ya que no sólo no contestó a la pregunta, sino que además optó por el ídolo del conjunto "Xeneize".

Tan sólo horas después de lo que fue la goleada del "Blaugrana" por 5 a 1 ante el Betis por la Copa del Rey, se hizo viral un video del propio Dani Olmo -quien no convirtió en dicho encuentro aunque fue titular- respondiendo al youtuber Adri Contreras. Entre los puntos que mencionó también habló de Lionel Messi por sobre Cristiano Ronaldo, pero no fue lo que más trascendió. Sin dudas, sus palabras sobre Román llegaron rápidamente a nuestro país y retumbaron las paredes de la Bombonera.