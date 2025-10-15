Selección Argentina vs Colombia en el Mundial Sub 20: formaciones, cómo ver en vivo y tv

La Selección argentina se enfrentará este miércoles con su par de Colombia en busca de un lugar en la final del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile. El conjunto argentino que dirige Diego Rodolfo Placente irá a la búsqueda de la final.

El encuentro, que se llevará a cabo en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, está programado para las 20 (hora de Argentina), contará con el arbitraje del portugués Joao Pinheiro y se podrá ver a través de Telefe y DSports. La Selección argentina llega a este cruce clave con grandes actuaciones, ya que viene de ganar todos sus partidos previos sin mayores complicaciones.

En el Grupo D, el equipo dirigido por Diego Placente quedó primero tras los triunfos sobre Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia, mientras que en los octavos de final goleó 4-0 a Nigeria y en los cuartos eliminó a México con un cómodo 2-0. Colombia, por su parte, no la tuvo tan fácil para meterse entre los cuatro mejores de la competición, ya que el conjunto conducido por César Torres, finalizó primero en el Grupo F con solo cinco puntos, producto del triunfo ante Arabia Saudita y los empates frente a Noruega y Nigeria.

En los octavos de final venció cómodamente a Sudáfrica y en los cuartos de final la víctima fue España, selección a la que venció 3-2 sobre la hora en un partido muy parejo. Las selecciones de Argentina y Colombia se conocen muy bien, ya que tuvieron que enfrentarse en dos ocasiones en el Sudamericano Sub 20. En la Primera Fase igualaron 1-1, pero la “Albiceleste” se impuso 1-0 en el Hexagonal Final.

Las formaciones de Argentina vs Colombia

Argentina: Barbi, Ramírez, Soler, Gorosito, Villalba, Delgado, Acuña, Pérez, Sarco, Subiarbre y Prestianni.

Colombia: Jordan García; Joel Romero, Simón García, Yeimar Mosquera, Julián Bazán, Juan Arizala; Elkin Rivero, Kener González, Joel Canchimbo, Óscar Perea y Emilio Aristizábal.