Se confirmó quién usará la 10 de la Selección Argentina en el primer partido tras el adiós de Messi

Lionel Messi con la camiseta 10 de la Selección Argentina.

Lionel Messi es una leyenda absoluta de la Selección Argentina, del Barcelona y de la historia mundial del fútbol. El astro rosarino escribe a sus 38 años sus últimas páginas de una carrera gloriosa y llena de magia, que todo futbolero desea que no termine nunca. Sin embargo, el paso del tiempo es inexorable y muchas serán las cuestiones a resolver el día que la "Pulga" no vista más la camiseta albiceleste.

Una de ellas es quien heredará su remera número "10". La que utiliza desde hace tantos años y con la que jugó en al menos cuatro mundiales desde el 2010 (en 2006 utilizó la 19). Un interrogante que también surgió cuando se retiró del seleccionado Diego Armando Maradona y que terminó utilizando Ariel "El Burrito" Ortega en los mundiales de 1998 y 2002. Y después se calzó Juan Román Riquelme en 2006, hasta que finalmente la tomó Messi.

Quién heredará la 10 de Lionel Messi en la Selección Argentina

En principio, la duda pasa por quien toma la 10 para el cierre de Eliminatorias Sudamericanas contra Ecuador y ese lugar lo tomaría si juega Thiago Almada, quien está en duda por u¡na molestia muscular. Lo cierto es que Messi aún no confirmó si juega o no el mundial 2026. Pero si hoy dejara de jugar en la Selección Argentina, el jugador que jugará con el 10 será Franco Mastantuono. Pero, vale decir que será suplente en el partido ante Ecuador.

Más allá de Mastantuono, hay otros dos jugadores que por características también podrían quedarse con la camiseta 10 de Messi. Ellos son Nico Paz y Thiago Almada. Dos y grandes promesas aún del seleccionado nacional por su manera de jugar y talento. Sin embargo, a favor de Almada hay que decir que cuenta con una mayor trayectoria en la albiceleste y fue campeón del mundo en Qatar 2022.

Lionel Messi habló de su futuro en la Selección Argentina

Tras la victoria por 3 a 0 frente a Venezuela, Messi no esquivó el tema de su futuro y puso paños fríos con respecto a qué sucederá con él, al poner sobre la mesa el paso del tiempo y su condición física. "Lo dije después del Mundial pasado: por edad, lo más lógico es que no llegue. Ya estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas, pero es día a día, partido a partido. Tuvimos una seguidilla de partidos este año. Estuve parado unos días y volví, me resentí. Ahora pude jugar tres partidos seguidos. Es día a día, teniendo sensaciones. Tenía claro que era el último por los puntos acá. Estoy tratando de sentirme bien y de ser sincero conmigo mismo. Cuando yo me siento bien, disfruto. Si no estoy bien, la paso mal y prefiero no estar", fue la reflexión de Messi, que sueña con un último baile con la Selección.