Scaloni cumple años: 10 frases del DT que devolvió la gloria a la Selección Argentina

Lionel Scaloni cumple 44 años. El repaso de las diez mejores frases del técnico que devolvió a la Selección Argentina a la gloria después de casi tres décadas.

Nacido un 16 de mayo de 1978 en la localidad de Pujato, provincia de Santa Fe, Lionel Scaloni cumple 44 años. El entrenador de la Selección argentina de fútbol recibió los saludos de buena parte del ambiente del deporte nacional mientras aguarda por su próximo gran desafío al mando de "La Albiceleste": "La Finalísima" contra Italia el próximo miércoles 1° de junio en el estadio de Wembley, Inglaterra.

En una jornada especial para el director técnico, vale la pena repasar las declaraciones más curiosas que protagonizó desde que asumió al mando del plantel mayor del combinado argentino, allá por fines de 2018. Dueño de un perfil bajo y muy tranquilo a la hora de expresarse, el exjugador dejó algunos títulos que merecen ser recordados.

Lionel Scaloni cumple 44 años: sus 10 frases como DT de la Selección Argentina

"Nunca pude divertirme en una cancha"

Consultado acerca de si el fútbol se disfruta o no, el estratega fue contundente: “Yo nunca pude divertirme en una cancha. Sí lo hicieron (Juan Román) Riquelme, (Pablo) Aimar o (Lionel) Messi. El hombre que está acostumbrado a hacer el trabajo oscuro es difícil que se divierta...”.

"En Italia aprendí a ser futbolista"

Más allá de que pasó por varios países durante su carrera como jugador, el técnico no dudó acerca de cuál de ellos lo marcó más en cuanto al profesionalismo en el día a día: “En Italia, en Lazio, aprendí a ser futbolista en todos los sentidos, a estar en todos los detalles. El cuidado, los entrenamientos, los viajes, todo... Ahí creen que el futbolista tiene que vivir sólo para eso, que esa es la única realidad”.

“Yo, si me caigo, no lo demuestro. A mi nunca van a verme triste”

Cuando le preguntaron por los vaivenes anímicos que tiene cualquier persona, cuando se supo públicamente que su madre estaba muy mal de salud a mediados de 2021, Scaloni dejó una sentencia contundente.

“No quiero que la gente piense que estoy en la Selección porque ando con el bonete y una nariz de payaso”

Al técnico lo consultaron por el buen clima que vive con los jugadores en el predio que la AFA tiene en Ezeiza y soltó otra frase para el recuerdo.

"¿Cuándo es el momento? Nunca lo sabés"

Apenas había asumido en la Selección Argentina, lo que se le cuestionaba al santafesino era su inexperiencia al mando de planteles que no fueran integrados sólo por futbolistas juveniles. Ante ese planteo, Scaloni reaccionó: “Mucha gente cercana me dice ‘tenés que estar preparado para el momento’. ¿Y cuándo es el momento? Nunca lo sabés. No sabés si ´estar preparado´ es haber visto 150 entrenamientos de los mejores técnicos del mundo o haber dirigido 100 partidos, o tal vez no haber hablado con nadie...”.

"Los sistemas son todos los mismos"

Cuando al entrenador le hablaron de los cambios que solía implementar en el dibujo táctico en sus primeros encuentros, contestó: “Yo siempre escucho 4-3-3, 4-5-1, 4-1-4-1... Y si alguien me sabe identificar cuál es la diferencia entre uno y otro, le daría un premio. Los sistemas son todos los mismos, la diferencia son los intérpretes".

"¿Qué elijo del sorteo? Que me pase directamente a octavos"

Pocos días antes de conocer los adversarios de la Selección Argentina en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, Scaloni apeló al buen humor para sacarse la respuesta de encima y deseó: "¿Qué elijo del sorteo? Que me pase directamente a octavos, ese es el deseo... Sabemos que cualquier rival que nos toque será difícil".

"No tengo miedo, no tengo miedo"

Cuando le brindó una particular entrevista a Alejandro Fantino en ESPN, el conductor que lo bautizó como "El Leónidas de Pujato" le regaló en vivo dos espadas espartanas, una de los cuales empuñó Leónidas. Además, le entregó la máscara que aquel exrey utilizó en la batalla de las Termópilas. "Me tenés que prometer, tocándolas, que pase lo que pase no vas a tener miedo", le pidió Fantino.

"No tengo miedo, no tengo miedo", dijo entonces el técnico de la Selección Argentina, en uno de sus momentos más recordados en la televisión nacional.

"Me mandan fotos de La Scaloneta"

Como parte de la misma entrevista en ESPN, Fantino le mencionó el famoso apodo que recibe su equipo y el estratega contestó: "Se ha dado algo lindo con la gente... No miro mucho, tengo Twitter pero casi no estoy activo, no soy muy ducho para eso. Mi hermana, mi hermano, me mandan fotos (de ´La Scaloneta´). Unos dicen que es un colectivo, otros que es un autito, pero bueno... Está bueno que la gente se enganche y crea en algo".

"´La Scaloneta´ me pone incómodo"

En reiteradas ocasiones le han preguntado al entrenador acerca del término con la que suelen definir a su Seleccionado, en especial en las redes sociales, y señaló: "Me pone incómodo, pero bueno, qué se yo... Mientras lo mantengan cuando perdamos, está todo bien. Porque cuando ganás es todo simpático, pero si un día nos toca perder nos van a pegar".

Los números de Lionel Scaloni en la Selección Argentina

Como jugador, el santafesino fue campeón del mundo Sub-20 en Malasia 2007, aunque en la Mayor apenas disputó 7 partidos, incluida su participación en el Mundial de Alemania 2006 de la mano de José Pekerman.

Ya como entrenador, en un primer momento lideró a la Sub-20 hasta que Jorge Sampaoli lo sumó como colaborador en su cuerpo técnico de la Mayor. Después del fracaso de "La Albiceleste" en Rusia 2018, Scaloni quedó al principio como interino hasta que fue confirmado por la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) como el estratega definitivo del seleccionado a fines de aquel mismo año.

A partir de allí, encadenó una impresionante racha de 27 victorias en 44 partidos, con apenas 4 derrotas y 13 empates, con un 71% de efectividad y el título de la Copa América de Brasil 2021 incluido.