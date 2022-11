Qué resultados necesita Argentina vs. Polonia para clasificar en el Mundial Qatar 2022

Todo lo que hay que saber sobre el resultado que necesita la Selección Argentina vs. Polonia para clasificar a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022.

La Selección Argentina respira en el Mundial de Qatar 2022 gracias a la victoria por 2-0 frente a México, pero todavía sigue haciendo cuentas para poder conseguir la clasificación a los octavos de final. El equipo liderado por Lionel Messi y dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Polonia por la tercera fecha del Grupo C, en la que "El Tricolor" se medirá con Arabia Saudita.

Para el desenlace de la zona hay que tener en cuenta que todos tienen posibilidades de avanzar. Y para "La Scaloneta" hay algo concreto: si gana estará en la próxima instancia, más allá de lo que ocurra en el otro encuentro. En caso de sumar los tres puntos, solamente habrá que ver si avanza primero (sería lo ideal para evitar a Francia en los octavos de final) o si pasa segundo. Para que esto último suceda, los saudíes deberán vencer a los aztecas con varios goles de diferencia para igualar a "La Albiceleste" con seis unidades y superarlo por la diferencia de gol a favor.

Qué necesita Argentina para clasificar a octavos de final del Mundial de Qatar 2022

Si la Selección pierde contra Polonia, quedará eliminada del torneo en la primera ronda.

del torneo en la primera ronda. Si Argentina le gana a Polonia, avanzará a los octavos y solamente deberá definir si lo hace en el primer o segundo lugar. Para quedar arriba de todos, precisará que Arabia no derrote a México por más de un gol de diferencia de los que Argentina venza a Polonia . Ejemplo: si Argentina supera 2-0 a Polonia, Arabia debería hacerlo por 4-0 ante los aztecas para quedar primera .

y solamente deberá definir si lo hace en el primer o segundo lugar. . Ejemplo: . Si la Selección empata con Polonia, sumará 4 puntos y ya no podrá ser primera en el Grupo C. En el mejor de los casos entrará como segunda, a la espera de lo que pase entre México y Arabia: si empatan, avanza Argentina porque tiene mejor diferencia de gol que los asiáticos. Si gana Arabia, Argentina quedará afuera. Si México se impone, deberá hacerlo por cuatro tantos de diferencia, ya que si lo hace por tres quedará igualado en todo con "La Scaloneta" pero avanzará "La Albiceleste" porque ganó el partido mano a mano entre ambos. Hay una excepción: si Argentina iguala 0-0 y México gana 4-1, pasará "El Tri" porque tendrá la misma diferencia de gol (+1), pero más tantos a favor en total en el torneo (4, contra 3 de los sudamericanos).

Argentina quiere evitar a Francia en los octavos de final

La cuestión es que, más allá de la clasificación, será determinante no cruzarse con el vigente campeón y uno de los máximos candidatos. El primero del Grupo C chocará con el segundo del D y viceversa: en la otra zona están "Les Bleus", Dinamarca, Australia y Túnez. Los galos tienen casi asegurado el primer puesto de cara a la última jornada ante los africanos, por lo que el segundo puesto -si Túnez no da la sorpresa- se definirá entre los oceánicos y los daneses: con el empate, Australia terminará segundo y sería el rival de Argentina en el caso que gane el Grupo C.

Cuándo juega Argentina vs. Polonia en el Mundial de Qatar 2022: hora, TV en vivo y streaming

El encuentro será el miércoles 30 de noviembre a las 16 horas de Argentina en el Estadio 974 de Doha. El partido de la Selección será transmitido en la televisión por los canales TV Pública (aire), TyC Sports y DeporTV (cable). En tanto, el streaming online será a través de las plataformas Cont.Ar, Telecentro Play, TyC Sports Play, DirecTV GO y Cablevisión Flow, entre otros.