Por qué no juega Enzo Fernández en la Selección Argentina vs. Angola

La Selección Argentina enfrenta a Angola este viernes 14 de noviembre en el marco de un nuevo amistoso internacional pensando en el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. El equipo comandado por Lionel Scaloni se presenta en Luanda sin varias figuras y una de ellas es Enzo Fernández. El volante surgido en River Plate que actualmente se desempeña en el Chelsea es sorpresivamente baja para el DT para este compromiso en el Estadio 11 de Novembro.

El mediocampista con pasado en el Benfica de Portugal es sin dudas una de las piezas claves de la "Albiceleste" desde su debut en adelante, por eso causa sorpresa que no esté disponible. Sin embargo, se conocieron los motivos por los cuales no sólo fue marginado de la primera lista publicada -en la que apareció-, sino también de este encuentro. Claro que, no es el único que se lo perderá, teniendo en cuenta que hay más campeones del mundo que no están a disposición.

El nacido en San Martín, provincia de Buenos Aires, tiene un edema óseo en su rodilla derecha, motivo por el cual fue desafectado de la nómina de Lionel Scaloni para este partido. De esta manera, seguramente volverá a vestir la "Albiceleste" recién en 2026 cuando el combinado nacional encare no sólo la preparación para el Mundial, sino también para la Finalissima contra España. Todo indica que será a finales de marzo del año próximo durante una fecha FIFA con sede todavía a definir.

Para dicho cruce histórico también regresaría Emiliano "Dibu" Martínez, quien no estuvo entre los convocados desde la primera lista por una decisión entre el cuerpo técnico y el propio arquero. Lo mismo para Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone que, tal como informaron desde las cuentas oficiales de la Selección Argentina, "quedaron al margen ya que no han llegado en tiempo y forma con los trámites sanitarios vinculados a la vacuna de la fiebre amarilla que deben tener para ingresar a Angola".

Enzo Fernández, una de las bajas de la Selección Argentina para el amistoso vs. Angola

La posible formación de la Selección Argentina vs. Angola

Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero o Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

La lista completa de la Selección Argentina vs. Angola

Arqueros : Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Walter Benítez (Crystal Palace).

: Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Walter Benítez (Crystal Palace). Defensores : Juan Foyth (Villarreal), Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise), Nicolás Otamendi (Benfica) y Valentín Barco (Racing de Estrasburgo).

: Juan Foyth (Villarreal), Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise), Nicolás Otamendi (Benfica) y Valentín Barco (Racing de Estrasburgo). Mediocampistas : Rodrigo De Paul (Inter Miami), Alexis Mac Allister (Liverpool) y Máximo Perrone (Como).

: Rodrigo De Paul (Inter Miami), Alexis Mac Allister (Liverpool) y Máximo Perrone (Como). Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami), Lautaro Martínez (Inter de Milán), Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo), Emiliano Buendía (Aston Villa) y Gianluca Prestianni (Benfica).

Angola vs. Argentina en el amistoso: hora, TV en vivo y streaming

El equipo de Scaloni visitará al país africano en su capital Luanda el viernes 14 de noviembre desde las 13 de Argentina, con la transmisión en vivo en la televisión de Telefe y TyC Sports. En tanto, el streaming online irá por MiTelefe, TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.