Papu Gómez tomó una tajante decisión sobre su futuro en el fútbol

Si bien circuló el rumor de que Papu Gómez podría anunciar su retiro, lo cierto es que el exjugador de Arsenal seguirá disputando encuentros en el fútbol italiano.

Uno de los grandes misterios que dejó la Selección Argentina tiene que ver con lo que pasó con Alejandro "Papu" Gómez y el resto de sus compañeros de la Selección nacional. En este último tiempo, por otro lado, se habló sobre un posible retiro del jugador argentino y que esto había sido producto de esta situación, pero ahora todo cambió.

En estos tiempos apareció el rumor de que Alejandro "Papu" Gómez podría jugar en un equipo porque uno de los grandes jugadores se había lesionado y, además, ese lugar quedaba muy cerca de Bérgamo, ciudad de la que nunca se hubiese querido ir. El equipo en cuestión es el Monza, un club italiano que se fundó en 1912 y durante mucho tiempo solía transitar en las divisiones más chicas y lejos de la Serie A. En este punto, además, tuvo una gran inversión por parte de Silvio Berlusconi y ahora trata de mantenerse en la primera división.

Ahora se conoció que Papu Gómez será parte del Monza porque "hay un principio de acuerdo" en el aspecto económico. Vale recordar que Papu Gómez es un jugador que tuvo una gran carrera en Italia y en diferentes equipos del fútbol europeo. A lo largo de su trayectoria convirtió 117 goles y dio 114 asistencias en 647 partidos oficiales. El Monza de Italia cerró al Papu Gómez porque un joven jugador se lesionó en su rodilla. Gianluca Caprari se rompió los ligamentos de su rodilla y quedó descartado -al menos- por toda la temporada y, de esta forma, allí se abrió un lugar para que el Papu Gómez empiece a jugar en el Monza de Italia. Justamente ese equipo es el que lo busca para que sea el reemplazo de una de las figuras del equipo.

El Papu Gómez admitió que analizó el retiro: "No quiero acabar amargado"

El propio jugador de 35 años sembró dudas acerca de su futuro como profesional dentro de la cancha, tras haberse marchado de Sevilla en libertad de acción a mediados de 2023: “Estoy disfrutando de mi estancia en Sevilla, pero estoy esperando la oportunidad adecuada". "Si no llega, podría considerar retirarme... Lo di todo por el fútbol y no quiero acabar amargado”, declaró en una entrevista al periodista Matteo Spini, del diario Eco Di Bergamo. Acerca de sus logros en los últimos tiempos con la camiseta nacional, el ex Atalanta recordó: “Mirar hacia atrás y darme cuenta de que gané un Mundial sigue siendo surrealista... me hace darme cuenta de que todo el arduo trabajo y la dedicación en mi carrera han dado sus frutos de una manera que nunca imaginé”.