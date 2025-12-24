"Odio a los argentinos": una estrella de Francia quiere revancha tras la final del Mundial Qatar 2022

A tres años del Mundial de Qatar 2022, una figura de Francia lanzó durísimas declaraciones contra la Selección Argentina y encendió la rivalidad.

A tres años de la histórica final del Mundial de Qatar 2022, la rivalidad entre la Selección Argentina y Francia sumó un nuevo capítulo inesperado. Djibril Cissé, ex delantero del combinado galo que participó en dos Mundiales, sorprendió con declaraciones cargadas de odio y resentimiento al recordar la derrota ante el equipo de Lionel Scaloni. Sus palabras, difundidas en un streaming del diario L’Equipe, reflotaron heridas abiertas y volvieron a poner en escena el impacto emocional que dejó aquella definición inolvidable.

La final disputada el 18 de diciembre de 2022 en el estadio Lusail quedó grabada como una de las más emocionantes de la historia de los Mundiales. El 3-3 entre Argentina y Francia, seguido de la definición por penales que consagró a la "Albiceleste", no solo marcó un antes y un después en lo deportivo, sino que también dejó secuelas profundas en el plano emocional del lado francés.

Ese impacto volvió a quedar en evidencia durante una reciente transmisión especial de L’Equipe, realizada con motivo del tercer aniversario de la final. En el debate participaron exfutbolistas y periodistas franceses que analizaron cómo aquel partido todavía condiciona la relación con el seleccionado argentino y cómo se proyecta un posible nuevo cruce en el Mundial 2026.

La frase de Djibril Cissé sobre la Selección Argentina que encendió la polémica

Entre las voces que más resonaron estuvo la de Cissé. El exdelantero de Liverpool y Olympique Marsella, entre otros, no ocultó su malestar al recordar tanto el desarrollo del partido como los festejos posteriores del equipo argentino. “Sólo siento odio hacia ellos”, lanzó sin filtros ante las cámaras, en una declaración que rápidamente recorrió medios y redes sociales. Cissé explicó que las imágenes de los festejos argentinos tras la consagración le generaron una reacción visceral. “Después de ver esas imágenes quedé realmente enojado. Siento mucho odio hacia ellos”, insistió, dejando en claro que la herida sigue lejos de cicatrizar.

Las palabras del exatacante no se limitaron a una reacción emocional. En su análisis, Cissé fue aún más contundente al señalar que, para Francia, el duelo con Argentina se transformó en la rivalidad más importante del presente. “Claramente hoy son nuestro principal enemigo”, afirmó, reflejando un sentimiento que, según él, atraviesa a buena parte del ambiente del fútbol francés. La frase expuso cómo la derrota en el Mundial de Qatar 2022 redefinió prioridades y alimentó un deseo de revancha de cara al futuro.

Djibril Cissé, el exjugador de Francia que reveló su odio contra la Selección Argentina.

El caso de Enzo Fernández sobre Francia y la polémica en Chelsea

Durante la charla, Cissé también hizo referencia a un episodio que generó controversia meses después del Mundial: la transmisión en vivo que realizó Enzo Fernández desde los festejos de la Selección Argentina, cuando se escuchó un cántico que fue duramente cuestionado en Europa.

El exjugador apuntó directamente al mediocampista del Chelsea. “No entiendo cómo sus compañeros lo perdonaron”, señaló, en alusión a la repercusión internacional que tuvo el video y al debate que se abrió en el fútbol europeo sobre los límites de las celebraciones.

Más allá del enojo, Cissé dejó entrever un fuerte espíritu de revancha. En su discurso aparecieron expresiones que reflejan ese deseo latente, como la ilusión de “conseguir la tercera estrella en el último Mundial de Messi” y la idea de tener “dos o tres cuentas pendientes” con la Selección Argentina.

Incluso se animó a proyectar un escenario concreto: un posible reencuentro en la final del Mundial 2026, cuya definición está programada para el 19 de julio en Nueva York, en el certamen que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México. Para Francia, ese hipotético cruce aparece como la gran oportunidad de saldar la deuda pendiente.

Quién es Djibril Cissé y su peso en el debate

Cissé disputó 41 partidos con la selección francesa y marcó nueve goles. Participó en los Mundiales de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, aunque en ambos torneos Francia quedó eliminada en la primera ronda. A nivel clubes, además de Marsella y Liverpool, también jugó en Lazio, entre otros equipos europeos.

Apodado el “hombre de los milagros”, su carrera estuvo marcada por la superación de dos gravísimas fracturas de pierna sufridas en 2004 y 2006. Tras su retiro, se reinventó como DJ, incursionó en el mundo de la moda y actualmente se desempeña como panelista en L’Equipe, donde sus opiniones suelen generar repercusión.