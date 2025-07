Messi tuvo un duro cruce en Inter Miami y Cóccaro dio detalles del choque

Inter Miami ganó un partidazo 2 a 1 a Atlas y Lionel Messi tuvo un encontronzao con Matías Cóocaro, el uruguayo que pasó por Huracán.

Lionel Messi tuvo una destacada actuación en la victoria de Inter Miami 2 a 1 sobre Atlas por primera fecha de la Leagues Cup, pero lo llamativo fue más allá de lo futbolístico. El capitán de la Selección Argentina tuvo un fuerte cruce con Matías Cóccaro y el exjugador de Huracán le contestó al rosarino por su reacción en la cancha.

La noche en el Chase Stadium tuvo varios condimentos. Uno de ellos fue el debut de Rodrigo De Paul con Inter Miami tras su salida de Atlético de Madrid y, también, el regreso de Messi, que había sido suspendido una fecha por la Major League Soccer (MLS) por no presentarse al Partido de las Estrellas. Y su presencia no pasó para nada desapercibida.

En un partido intenso con el equipo mexicano, "Leo" fue determinante. Primero con la primera asistencia para el gol del venezolano Telasco Segovia, en el primer tiempo, pero luego con el pase para el tanto a los 95 minutos de Marcelo Weigandt, para poner el 2 a 1 definitivo y que generó una inesperada reacción en el rosarino.

Segundos después de que la jugada del gol del exjugador de Boca Juniors se revisara en el VAR y el gol fuera confirmado por la herramienta tecnológica, Messi se abrazó con De Paul y, llamativamente, quedó casi cara a cara con el "Zorro" Cóccaro, lo miró de frente y le gritó el gol con furia.

Qué dijo Cóccaro sobre la reacción de Messi

El exjugador de Huracán, sorprendido por el momento, sonrió por la acción del argentino, pero decidió no responder. Sin embargo, cuando terminó el partido, ambos futbolistas se quedaron hablando y el uruguayo explicó que Messi le pidió disculpas por su actitud.

“Cuando hicimos el 1-1, les dije a mis compañeros que fuéramos a buscar el segundo. Pero nos lo terminan haciendo a nosotros. Ahí veo los festejos y Messi lo grita delante mío", comenzó diciendo el delantero de 27 años, que llegó al equipo azteca en 2024.

Luego, el "Zorro" continuó: "Sespués del partido vino a pedirme disculpas. Obviamente, eso habla de lo que es el tipo. El tipo ganó todo y –no sé qué edad tiene– con 37 o 38 años está impecable y vino y me lo gritó. Uno se da cuenta de que el loco quiere seguir ganando. Y ahora vino y me dijo que no pasaba nada".

Lo que habría desatado el enojo de Messi con Cóccaro es que el jugador "Charrúa" festejó el tanto del empate con bastante efusividad, algo que no le gustó al rosarino y, con las pulsaciones altas, reaccionó de la misma manera sobre la hora del partido, algo que finalmente terminó aceptando como un error.

Más allá del cruce, el futbolista de Atlas dejó en claro que quedó todo bien con "La Pulga". "La verdad es que no puedo decirle nada. ¿Qué voy a decirle? Es el mejor de la historia y cuando veo un tipo así... La verdad es que con él me callo la boca. Con ningún otro jugador, ¿eh? Pero con él me callo la boca. Y con Suárez, que es mi ídolo. Con Leo, ¿qué voy a decir? No puedo decir nada. En ese sentido, respeto, sacarse el sombrero y callarse la boca”, concluyó.