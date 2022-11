Messi se emocionó al hablar de La Bombonera: "Lo más lindo"

El mejor jugador del mundo se quebró al recordar lo que vivió con los hinchas luego de derrotar a Venezuela y lo definió de una manera particular.

Lionel Messi disputará su quinto y último Mundial en Qatar 2022, como él mismo lo reconoció. Señalado durante años por algunos sectores del periodismo de no transmitir personalidad ni ser demostrativo por la camiseta nacional, se hizo viral la emoción que sintió el crack rosarino al observar cómo fue ovacionado por toda "La Bombonera" luego de la obtención de la Copa América 2021.

Las tres finales perdidas fueron un caldo de cultivo que lo llevó a sufrir cada vez más los partidos en la Selección Argentina. Sin embargo, el karma finalizó con la obtención del torneo sudamericano en Brasil, y en el mismísimo Maracaná, una mochila pesada que Lionel llevaba desde hacía años y que, a partir de allí, cambió hasta generar una relación ídilica con los hinchas. En el documental Sean Eternos: Campeones de América estrenado en Netflix a comienzos de esta semana, aparece el 10 en una situación conmovedora que retrata el sentimiento del 10 para con la gente.

Al jugador del París Saint Germain le dan una tablet y en el video aparece la noche en que camina de espaldas y que toda la cancha de Boca lo ovacionó de manera inolvidable al grito de "Messi, Messi", tras vencer a Venezuela 3-0 por Eliminatorias Sudamericanas.

Aunque "Leo" suele recibir ovaciones a cualquier lugar del mundo dónde va, esta fue más que especial porque fue luego de consagrarse campeón por primera vez con Argentina, su máximo sueño. Al observar la imagen, visiblemente emocionado y al borde de las lágrimas, no dudó en expresar su sentimiento de manera contundente: “Fue lo más lindo que me pasó en mi carrera deportiva".

Leo saluda a todo el estadio que lo ovacionó tras la victoria 3-0 ante Venezuela.

Messi ya había visitado La Bombonera en varias oportunidades: el 0-0 con Perú en 2017; en el 4-0 ante Haití en 2018; en el 1-0 con Ecuador; 1-1 con Paraguay en 2020. Sin embargo, en ninguno de todos esos vivió una situación tan emocionante como tras la victoria frente a la selección "Vinotinto".

La impactante revelación de Messi sobre Riquelme en la Selección

Lionel Messi hizo una inesperada revelación acerca de Juan Román Riquelme en la serie de Netflix denominada Sean eternos: campeones de América, referida a la Selección Argentina. El mejor jugador del mundo es uno de los grandes protagonistas en los capítulos y contó algo que, hasta el momento, no se conocía del actual vicepresidente de Boca Juniors. Es que juntos compartieron entrenamientos, concentraciones y competencias en las que forjaron mucho más que una simple amistad.

En uno de los episodios se centran en la precisión de la "Pulga" para patear tiros libres y el propio Leo se refirió a su ex compañero en lo que fue su participación en la Copa América disputada en Venezuela en 2007 y a las palabras del técnico, Alfio "Coco" Basile. Leo se veía obligado y el DT no dudó en recomendarle que siga los pasos del 10 de aquel momento, quien fue de gran ayuda.

"En realidad yo desde chico siempre pateaba tiros libres, pateaba bien y hacía goles. Y después pateaba por patear. "El 'Coco' fue uno de los primeros que me dijo 'Soltá el pie, nene. Soltá el pie. Miralo a Román como hace'. Pero no me salía", sostuvo Lionel acerca de ese momento y lo que le dijo el experimentado estratega en pleno certamen. No fue con el único técnico de la Selección Argentina que habló sobre eso ya que en 2010, con Diego Armando Maradona, vivió una situación similar: "Un día en el Mundial de Sudáfrica nos pusimos a patear con Diego y me decía: 'Poné el pie así'. Pero bueno, de a poquito fui encontrando cómo pegarle".