Messi recordó a Maradona: "Siempre encontraba una manera de estar con la Selección"

El capitán argentino, autor del gol vs. Chile, se refirió al fallecimiento de Diego, la pandemia de COVID y el partido en Santiago.

La Selección Argentina volvió a jugar un partido por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 después de seis meses y se quedó con sabor a poco luego de igualar 1-1 frente a Chile. En el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Lionel Messi abrió el marcador de penal y tuvo varias chances de convertir -el arquero Claudio Bravo le atajó varias pelotas de gol-. Ante una desatención de una pelota parada, llegó el empate en los pies de Alexis Sánchez.

Tras el encuentro, más allá de analizar el rendimiento del equipo y el juego mostrado por los dirigidos de Lionel Scaloni, el capitán argentino se tomó el tiempo de recordar a Diego Armando Maradona, a seis meses de su fallecimiento. "Fue un partido muy especial por ser el primero sin Diego. Sabemos lo que significaba la Selección para él, siempre estaba por más que no se encontraba presente en el estadio. Siempre encontraba una manera de estar con la Selección", manifestó. Como plus, Leo llegó a 38 goles en partidos por los puntos e igualó el registro de Gabriel Batistuta.

Al mismo tiempo, más allá de la pérdida del ídolo histórico de la "Albiceleste" y también del pueblo argentino, el delantero del Barcelona se refirió a la pandemia de COVID-19. "También fue especial por todo lo que está pasando en el país y en el mundo, es una situación muy difícil para todos. Es un partido diferente, una lástima que en este estadio tan lindo no pueda estar la gente. Es una pena también pero es lo que nos toca vivir", lamentó.

El recuerdo de Leo:

Un empate con sabor a poco

El capitán argentino habló tras la igualdad ante Chile en Santiago del Estero por la séptima fecha de Eliminatorias. Si bien era un partido clave para sumar puntos y acercarse al primer puesto, actualmente ocupado por Brasil, la "Albiceleste" perdió una chance clara en casa. "Hace mucho tiempo no nos juntábamos, no teníamos partidos de Eliminatorias, no es fácil volver otra vez con poco trabajo y seguir con lo que veníamos haciendo. Creo que estuvimos muy bien, por momentos hicimos un muy buen partido; estuvimos seguros en la presión, en la recuperación y prácticamente ellos no nos crearon situaciones", explicó.

Además, Messi remarcó: "Tuvimos la mala suerte del gol de pelota parada, si no hubiese sido de esa manera, no estaban generando. Un partido difícil, como siempre con Chile pero contento por el resultado más allá de no poder ganar". Mientras que sentenció en relación al proceso actual: "Desde que empezaron las Eliminatorias buscamos seguir con el crecimiento. Jugaron chicos nuevos otra vez, debutaron, de a poquito nos tenemos que ir haciendo fuertes otra vez. Como dije, la dinámica del equipo es buena pero no era fácil volver después de tanto".