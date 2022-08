Menotti confesó un profundo secreto de su reunión con Scaloni: "Tenía miedo"

César uis Menotti confesó qué sintio antes de la primera reunión con Lionel Scaloni a comienzos de 2019.

César Luis Menotti, Director de Selecciones Nacionales, fue uno de los que había apostado por la continuidad de Lionel Scaloni apenas arribó al Seleccionado argentino en 2018. Sin embargo, a poco más de tres años de su asunción en la secretaría de Fútbol, el "Flaco" confesó un secreto de una reunión que tuvo con el entrenador antes de confirmar su cargo en AFA.

Menotti, campeón del mundo en Argentina 78, dio detalles de la conversación que tuvo con el oriundo de Pujato, en la que remarcó que hasta ese momento nunca había tenido una charla con él. "La verdad, cuando Claudio Tapia me dijo de Lionel Scaloni, yo fui asustado a la reunión porque no lo conocía. Tenía miedo cuando me reuní por primera vez y por eso llegué preocupado a esa reunión", comentó el exentrenador en diálogo con radio Villa Trinidad.

Luego, el "Flaco" reconoció que no estuvo de acuerdo con el vínculo que le habían ofrecido a Scaloni, sin embargo admitió que el presidente hizo un buen trabajo pasado el tiempo: "Como digo esto, también te aseguro que no me gustó cuando le ofrecieron un contrato de sólo cinco meses, aunque después entendí que había tiempo. El mérito de la elección es de Tapia, no mío".

Además, recordó el primer contacto que tuvo con Tapia, en el que empezó a proyectar el nuevo proceso del seleccionado: "En la primera reunión que tuve con Tapia, donde todavía no teníamos entrenador, hubo unos palabras que me hicieron pensar que estábamos por buen camino. Me dijo 'hay que recuperar a la gente con la selección', esa frase me llevó a comer con el actual cuerpo técnico de la Selección y escuché lo mismo. Ahí me di cuenta que estábamos por bueno camino".

Menotti: el partido con Brasil antes de Qatar 2022 y el nivel de Messi

A 100 días para el comienzo del Mundial de Qatar 2022, la expectativa comienza a crecer y Menotti opinó sobre la incerditumbre que genera no saber si se jugará o no el partido suspendido con Brasil: "Con Brasil, si jugás, vas a competir y no vas a ensayar. La verdad que hay que guardar las energías para competir en el Mundial".

Al ser consultado sobre el rendimiento actual Lionel Messi, capitán y líder del seleccionado, el "Flaco" no dudó y dejó una frase particular: "Messi, aunque se lo proponga, nunca juega mal. Aunque él quiera jugar mal, no puede. Es lo único que no puede hacer Messi: jugar mal. Imaginemos que entre a la cancha predispuesto a jugar muy mal, pero cuando entra a la cancha y la pelota está en sus pies, no se la puede dar a los contrarios".