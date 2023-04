Marcos Rojo liquidó a Jorge Sampaoli por la Selección: "La tenía re clara"

Marcos Rojo le tiró un fuerte palo a Jorge Sampaoli, el exentrenador del conjunto argentino que estuvo al frente del equipo en el Mundial de Rusia.

El defensor de Boca, Marcos Rojo, reveló diversas situaciones que tienen que ver el pasado suyo en la Selección Argentina y, entre otras cosas, también le mandó un mensaje a Lionel Scaloni sobre una posible futura convocatoria en el conjunto albiceleste. Más allá de su actualidad, lo cierto es que el defensor fue un factor clave en el conjunto argentino durante varias finales de Mundiales y Copas Américas.

Marcos Rojo le tiró un fuerte palo a Jorge Sampaoli, el exentrenador del conjunto argentino, al sostener que el técnico parecía que "la tenía re clara, pero cuando llegamos al Mundial que se perdió". En una charla con TyC Sports, el defensor sostuvo que Sampaoli "no sabía que hacer" y contó que después de haber sido titular en el primer partido, después lo sacó en el segundo y "en el tercero me hicieron jugar". Asimismo indicó: "Hubo una charla, sí. Los más grandes dijimos que teníamos que jugar nosotros, pero para no quemar a nadie. Había chicos que eran su primer Mundial"

Con respecto a ese mismo partido indicó: "Le dijimos que jueguen los que más edad tenía que jugar. Fueron los referentes. Igual fuimos, ganamos y estuvimos ahí nomás de Francia. Así y todo con los quilombos que tuvimos fuimos para adelante". De esta forma, revalorizó el trabajo que llevó adelante en la Selección durante varios años y, además, indicó que allí fue el gol más importante de su vida.

Cómo está Marcos Rojo de cara al Superclásico

La rehabilitación del defensor avanzó en los últimos meses, pero aún no está confirmado que estará ante el rival de toda la vida y todo indica que no lo jugaría. Lo positivo es que ya realiza trabajos con pelota y eso sin dudas genera expectativas dentro del cuerpo técnico. Para colmo, el colombiano Frank Fabra y el paraguayo Bruno Valdez también están en duda para este compromiso que puede ser fundamental para el ciclo de Jorge Almirón al frente del equipo teniendo en cuenta lo que se viene.

El punto negativo de la dolencia que atraviesa Rojo es lo publicado por el propio médico del "Xeneize" a principios de abril. Jorge Pablo Batista subió una imagen sobre las novedades del central y su posible recuperación, pero desmintió que esté cerca de volver al verde césped. "Rojo prepara su vuelta en Boca: se suma al grupo a fin de abril y ¿Llega al Superclásico?", decía el título de una nota publicada por TyC Sports a la que el profesional respondió: "0,00001% de chance".