Lionel Scaloni, sobre el futuro de Messi en la Selección: "Es la ley de la vida"

Después de que Lionel Messi haya asegurado que se tiene que "replantear muchas cosas", el entrenador lanzó una fuerte frase.

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni habló de la bomba que tiró Lionel Messi luego del encuentro ante Venezuela en la que le abre la puerta al retiro luego del Mundial de Qatar 2022. "Hay que disfrutarlo ahora", lanzó el entrenador.

El último viernes, Lionel Messi, de 34 años, aseguró que tras el Mundial Qatar 2022 se tendrá que "replantear muchas cosas" y eso despertó la atención de los hinchas y sobre todo prendió las alarmas con respecto a su futuro. La frase del crack argentino se conoció luego de la goleada frente a Venezuela por 3-0.

En conferencia de prensa, además, Scaloni también habló de Ángel Di María quien, en Instagram, hizo una publicación haciendo referencia al mismo tema. Esta vez, el entrenador aseguró: "Hay que disfrutarlo ahora, no pensar en el futuro y lo que va a pasar. En algún momento, es la ley de la vida, uno va cumpliendo años y creo que es normal. Pero, ¿por qué no pensar en este presente espectacular? ¿Por qué no disfrutarlo ahora? Es inútil pensar qué va a pasar después del Mundial".

Por otro lado, en la sala de prensa indicó: ""Después de jugar un Mundial todo el mundo hace valoraciones y se toman decisiones. No estoy en la cabeza de ellos". Además, más allá de sus comentarios sobre el futuro, el entrenador también hizo hincapié en el encuentro ante Ecuador por la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022.

"Seguramente haremos algunos cambios para el partido del martes. Creemos que es un momento adecuado para realizar algunas modificaciones", indicó Scaloni. Actualmente, tanto la Selección Argentina, como Ecuador, Brasil y Uruguay son los clasificados a Qatar por parte de la Conmebol. Solo resta definir si Perú o Colombia irán a jugar el repechaje frente a un equipo de Oceania.

Por otro lado, los equipos que quedaron eliminados son Venezuela, Bolivia, Paraguay. Por su parte, Chile tiene una chance pero necesita un milagro de resultados para tratar alcanzar el repechaje. Con respecto a la Selección Argentina, se especula que el encuentro que se llevó adelante en la Bombonera el último viernes pudo haber sido el último partido del equipo en suelo nacional antes de partir hacia Qatar.