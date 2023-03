Lionel Messi tuvo la imagen más esperada y emocionó a Scaloni

Lionel Messi levantó la Copa del Mundo para el delirio del público de la Selección Argentina vs. Panamá en el amistoso en el Estadio Monumental. El emotivo video tras el partido.

Lionel Messi levantó la Copa del Mundo para la ovación de los más de 83.000 hinchas de la Selección Argentina presentes en el Estadio Monumental. Una vez terminado el partido amistoso frente a Panamá, el capitán les mostró a los fanáticos el trofeo que tanto esperaron durante mucho tiempo y resultó ovacionado por la multitud.

Bajo el grito de admiración de los seguidores de "La Albiceleste", el delantero de 35 años se emocionó y compartió el momento bien cerca de sus seres queridos. Es que su esposa Antonela Roccuzzo estaba también allí en el campo de juego junto con los tres hijos en común de ambos: Thiago (10), Mateo (7) y Ciro (5).

Messi habló con la Copa del Mundo ante un Monumental colmado: "Disfrutemos, es muy difícil ganarla"

El crack de PSG tuvo un gran encuentro y además fue una noche mágica para él desde lo emocional. A medida que hablaba con la Copa del Mundo entre sus manos, sus compañeros y el cuerpo técnico también se emocionaron, lo abrazaron y lo felicitaron al igual que los espectadores mientras todos sonreían.

Con el trofeo entre sus manos ante la atenta mirada de sus compañeros, el cuerpo técnico y el presidente de la AFA Claudio "Chiqui" Tapia, el capitán comenzó con una broma: "Buenas noches. No me escucho bien, asi que no sé qué voy a decir". "Primero: gracias a ustedes por todo el cariño que venimos recibiendo, no sólo ahora después del Mundial sino antes de ganar la Copa América", se soltó al instante.

"Les veníamos prometiendo que íbamos a hacer todo por esto. En lo personal siempre soñé con este momento: poder festejar con ustedes, levantar la Copa América, La Finalissima y lo más grande, que es la Copa del Mundo", se sinceró el rosarino. "Sé que es un día nuestro, que estamos festejando los campeones, pero no me quiero olvidar de todos los compañeros que tuve anteriormente, que también hicimos todo para ganarla pero no se nos dio", recordó Lionel a pura humildad. Con más elogios para sus excompañeros con estos colores, agregó que "ellos también tienen el reconocimiento de todo el pueblo argentino, porque también dejaron todo por esta camiseta".

Messi toca la Copa del Mundo y emociona a todos en El Monumental.

"Disfrutemos de esto porque no sabemos cuánto tiempo más va a pasar para volver a ganarla", les pidió Messi a los hinchas antes del final. De hecho, repasó que "quedó demostrado que es muy difícil ganarla" y concluyó: "Así que disfrutemos. Depende de muchas cosas (ganarla), ahora festejemos por la tercera estrella".

La emoción de Lionel Scaloni