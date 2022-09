Le hizo marca personal a Messi y reveló su reacción: "¿Vas a seguir todo el tiempo?"

El defensor hondureño protagonizó un cruce con la estrella argentina en medio del partido.

El partido de la Selección Argentina contra Honduras tuvo una sorpresa táctica. Lionel Messi sufrió una marca personal de parte de Héctor Castellanos, quien lo siguió por toda la cancha mientras estuvo entre los titulares. En todo ese tiempo, hubo una conversación entre ambos que el hondureño sacó a la luz en una entrevista post partido.

“Te seré honesto, esto me lo dijo siendo muy amable y tranquilo: ‘¿De verdad me vas a seguir todo el partido?’ Yo le respondí con un ‘la verdad que sí, crack’, y Leo se sonrió. No me dijo más, de allí de vez en cuando me quedaba viendo como fastidiado, pero no me dijo ninguna grosería”.

Héctor Castellanos, el hondureño que se quedó con la camiseta de Messi, lo vivió como un privilegio: “Soy una persona Bendecida, fue un orgullo para mi marcar al mejor del mundo. Cosas del fútbol que gracias a Dios me permitió vivir. De Honduras para el mundo”

“Con él era un duelo mental, no físico. A veces él se quedaba en posición de offside y me hacía trabajar doble porque debía estar pendiente de achicarlo con la línea de los centrales”.

“Yo me llevé la camiseta... gané mucho hoy (se ríe). Al fina del partido hicimos contacto visual, y justo le iba a hacer señas para intercambiar la camiseta, pero él se acordó y se la señaló ya que antes me había dicho que sí. Se la pedí en el momento en que me preguntó si lo iba a marcar todo el partido”.

Con un Messi extraordinario, Argentina goleó a Honduras en Miami

Una vez más, Lionel Messi fue el amor y señor de la Selección Argentina. En el partido frente a Honduras, el crack hizo de todo, se puso de doble cinco, lanzó, metió un gol de penal y un verdadero golazo de antología.

El conjunto que dirige Lionel Scaloni ganó 3-0 con un verdadero baile. Plantado en el campo contrario, la Selección Argentina fue el absoluto dominador del partido y nunca tuvo problemas. En principio con el mediocampo De Paul, Lo Celso y Paredes generó juego, presión y llegó a tener dos goles. Uno a partir de una gran jugada de Lionel Messi que envió un pase a la espalda del lateral para que llegue Papu Gómez y envíe el centro para Lautaro Martínez. El segundo de penal. A todo esto, el crack argentino sufrió la marca hombre a hombre, pero poco lo molestó.

Para el segundo tiempo, Lionel Scaloni tomó la decisión de hacer múltiples cambios y empezó a probar más variantes, pero siempre con Lionel Messi en cancha. Entre ellos ingresaron Nehuén Pérez, Enzo Fernández, Mac Allister, Thiago Almada y Julián Álvarez. Esos cambios, claramente, fueron para empezar a darle rodaje a varios jugadores. Para el final quedó un gol del mejor jugador actual. Después de que el mediocampista ex River presione, la pelota le quedó a Lonel Messi que, con un pase de magia, la clavó con un golazo por encima del arquero.