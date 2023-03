La sorpresiva reacción de Scaloni con periodistas: "¿Ustedes sí?"

El entrenador campeón del mundo en Qatar tuvo un chistoso ida y vuelta en conferencia de prensa.

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, habló este martes en conferencia de prensa y tuvo un cruce chistoto con periodistas sobre lo que significa ser campeón del mundo. El DT se soprendió por las respuestas de los cronistas y confesó su sentimiento con respecto a lo sucedido en Qatar 2022.

El seleccionado argentino tendrá su merecido reencuentro con el público en los amistosos frente a Panamá y Curazao luego de la consagración ante los franceses y de la inolvidable caravana que sacó más de cinco millones de personas a las calles. Con la alegría que aún sigue generando el recuerdo de la final en el estadio Lusail, Scaloni se mostró calmo tal su costumbre y tuvo un ida y vuelta gracioso con los cronistas.

El ida y vuelta de Lionel Scaloni con periodistas sobre ser cameón del mundo

Tras ser consultado sobre si todos los días se despierta con el recuerdo de la final en Qatar, el oriundo de Pujato remarcó su pensamiento. "Normal, no me levanto todas las mañanas pensado 'soy campeón del mundo'. Me parece que esto es errado". comenzó diciendo el entrenador.

Y luego, agregó, haciendo referencia a los periodistas: "Y ustedes no se levantan todas las mañanas pensando 'soy un periodista de la selección campeona del mundo'". Sin embargo, en ese momento, la mayor parte de los cronistas le contestó a Scaloni, al unísono, con un "sí" bien claro y alargado, para que no le quedaran dudas al DT de lo que sienten.

Tras la incredulidad del entrenador y la risa generalizada en la sala, Scaloni comentó: "Somos polos opuestos. Sí, lógico, yo voy a mi pueblo estoy normal, como otras veces. Creo que también puede ser pasajero y después volverá mucho más tranquilo. Pero es como sienta uno, como realmente lo quiera hacer entender cada uno mismo lo que hay, el día a día".

Para finalizar, Scaloni expresó que no le cambió demasiado el título del mundo, mostrando una vez más su humildad: "Es verdad que no me cambió mucho. Sí hay momentos, lógicos, donde vos queres un poco mas de tranquilidad y no la tenés. pero lo veo normal. Otra de las cosas que le dije a los chicos (jugadores) en el gimnasio es que ahora somos el reflejo de muchas cosas, tenemos que entender lo que le hemos transmitido a ellos. Lo que dije hace unos meses, más allá de esta alegría, es así: sigue siendo fútbol. Hay infinidad de problemas mucho más grandes como para que pensar que nosotros les arreglamos la vida. Los hicismos más felices, sí, pero la vida sigue. Eso es fundamental: no por ganar tenemos derecho a nada".