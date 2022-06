La Selección Argentina de talla baja, el equipo que lucha por la inclusión mientras gana títulos

Es un equipo que se convirtió en ejemplo mundial. El conjunto argentino de talla baja generó una asociación civil para darle un marco inclusivo al deporte.

Son los campeones de la Copa América. Los mejores del continente. La Selección Argentina de fútbol de Talla Baja levantó el trofeo en Lima, Perú, después de un partidazo contra Paraguay. Los festejos y las alegrías por el título no solo significan un triunfo deportivo. Detrás de la celebración por el objetivo cumplido, hay una historia de inclusión. De trabajo largo y de un sueño cumplido.

La Selección Nacional de Talla Baja nació por un freno. Por una negación. Su capitán -y diez del equipo- Facundo Rojas jugaba al fútbol convencional, en cancha de once. Lo hacía en su Corrientes natal. Sin embargo, al avanzar en las categorías inferiores la situación se ponía cada vez más complicada hasta que, finalmente, llegó el corte. La necesidad y las ganas de jugar al fútbol, a la pelota, lo llevaron a él y a un grupo de amigos, también de talla baja, a armar picados. Y sumar cada vez más gente. “Un día fui a un torneo de Futsal a Corrientes con un equipo. Facundo que ese día fue a ver el torneo me vio, le pidió mi teléfono a un amigo y me invitó a ser parte. Me gustó y acá estoy”, cuenta a El Destape, Martín Antúnez, uno de los goleadores de la Selección Argentina.

Martín, como muchos de los jugadores de la Selección Argentina, es del litoral. Nació en Puerto Rico, Misiones y en toda su niñez jugó al fútbol. “Yo la verdad que siempre tuve la chance de practicar deportes. Pero también tiene que ver con el contexto. Yo tuve el privilegio de tener esta posibilidad. Después ya a los 13 o 14 me decían jugás bien, pero sos muy chiquito y ya te van cortando. Ahora esto apareció para hacer algo diferente y seguir jugando”, rememora.

Antúnez es uno de los tantos jugadores de este deporte en todo el país. La gran mayoría de los futbolistas de esta disciplina vive en el Litoral, justamente porque allí arrancó la iniciativa de la mano de Facundo Rojas. Cerca de 2010. Desde allí, en adelante, se conformó la Asociación Civil Talla Baja de Argentina que, entre otras cosas, representa a la Selección. Hay una Liga Nacional (simil Copa Argentina) en la que juegan las provincias. Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos y Mendoza son algunas de ellas. “La idea es tener una liga nacional de fútbol, con asociaciones y empezar a encontrar a chicos que quieran jugar. Que esto es para todo, es darle visibilidad, contención y explicar”, añadió Martín a este medio y agregó: “Había antecedentes, si. Pero siempre con proyectos que tenían como principal tema la risa y la burla. Esto es diferente. Yo fui uno de los primeros en sumarme justamente por esta inquietud”.

En estos años de lucha, quizás el momento más fuerte fue en 2018 con la primera Copa América que se llevó adelante en Argentina. Ese momento fue una vidriera sobre cómo se trabaja en el país y, principalmente, en esta asociación. “El proyecto, por suerte levantó la vara a otros países como Parauay, Colombia, Perú y ahí fue tomando forma cada vez más. Y creciendo en diferentes partes del mundo”, añadió Antúnez. Entre la búsqueda de la Asocación Civil es tratar de diferenciarse de otras iniciativas que, por ejemplos en Brasil o en Estados Unidos, tomaban a los individuos como burla. Una de las luchas es generar un marco de contención. “Mucha gente de Talla Baja se encuentra escondida, sumisa y no tiene que ser así. El día a dia a veces es complicado, pero tratamos de sacar adelante a la gente a través del fútbol. A todos ellos que se encuentran más retraídos y mostrarles que se pueden ocupar esos espacios, que pueden terminar sus estudios y que no solamente tiene que quedarse en su casa”, agregó Martín que, además, está en cuarto año de la carrera de Trabajo Social.

El proyecto, que empezó como una iniciativa de amigos tuvo un fuerte impulso en los últimos años. Para la ultima Copa América, por ejemplo, el influencer Santiago Maratea dio un fuerte apoyo a través de sus campañas para que puedan viajar a Lima. En otro momento, por ejemplo, también tuvieron un acompañamiento de la Asociación de Fútbol Argentino que este año no se repitió. Sin embargo, a pesar de los obstáculos el plan sigue su marcha y las expectativas aumentan. El desarrollo nacional llevó a que, desde diversos países de Europa, se interesen por la disciplina y sobre el expertise de los últimos años de trabajo. Cómo formar asociaciones civiles, de qué forma se puede trabajar y cuáles son los beneficios. Si bien hay experiencias en el Mundo, Argentina -que también impulsa la Asociación Mundial de esta disciplina- es la que está más avanzada. En este punto, posiblemente, haya novedades sobre una Copa del Mundo en los meses venideros, pero siempre con el marco de la inclusión.

La lucha de esta Selección Argentina es más profunda que la de un simple campeonato. En este punto, Antúnez reflexionó: “La discapacidad de la talla baja sigue siendo discapacidad que todavía se mantiene como objeto de burla. Es común escuchar 'uy, mirá un enano en la calle'. Para muchos pasamos desapercibidos y en realidad hay que visibilizarlo más”.

