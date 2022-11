La preocupación de Ruggeri tras la derrota de Argentina en el Mundial de Qatar 2022: "Me pasó y es tremendo"

El exjugador campeón del mundo en México 1986 comparó la situación del equipo de Lionel a Scaloni a una experiencia similar que pasó en Italia 1990.

Oscar Ruggeri analizó este martes la derrota de la Selección Argentina 1-0 frente a Arabia Saudita por el Mundial de Qatar 2022 y confesó su preocupación de cara al futuro cercano, donde el equipo de Lionel Scaloni definirá su continuidad en la máxima competencia futbolística ante México y Polonia por el Grupo C.

La caída del seleccionado argentino en el Estadio Lusail sorprendió a propios y extraños. En los papeles, el conjunto albiceleste aparecía como el favorito en el debut de la competencia mundialista, pero los saudíes le dieron un golpe fuerte. Tras la finalización del encuentro, Ruggeri, quien fue campeón del mundo en 1986, manifestó en ESPN la importancia que tendrá el próximo partido: "Ahora nos jugamos una final con México. Hay que esperar cómo terminan, más desde el estado anímico. Todos pensábamos que le ganábamos a Arabia, ahora es un campeonato aparte".

El exjugador de Boca Juniors y River Plate también contó una experiencia similar que vivió con el seleccionado en el Mundial de Italia 1990, tras perder en el debut con Camerún: "Empezamos a sacar números nosotros, y a anotar y sacar cuentas. Ya me pasó a mí esto, es tremendo. Mirá que entramos ahí, pero no te regalan nada, imaginate si en el último partido tienen posibilidad de dejarte afuera (equipos de otros grupos), ¿sabés cómo te dejan afuera?".

El ánimo de los jugadores se vio golpeado luego de la victoria del equipo saudí y para el "Cabezón" la clave de este momento es lo que realicen Lionel Scaloni y sus ayudantes puertas adentro. "Hoy es fundamental el cuerpo técnico para levantar al equipo. Todos los partidos y los invictos no se mantenían como sean sino que demostraban que había funcionamiento de esta selección. El medio se hacía cargo, había posesión de pelota, todos jugaban cortito...", expresó.

El análisis de Ruggeri sobre la caída de Argentina frente a Emiratos Árabes

Ruggeri realizó un análisis de lo sucedido en el Estadio Lusail, en donde remarcó el buen trabajo de los jugadores saudíes: "Lo vi muy incómodo a De Paul, el tipo que se movía por todos lados, con toquecitos cortos. Lo agarraban los centrales y no se podía ubicar para agarrar la pelota. Lo trabajaron para presionar, no tuvimos esa salida que teníamos permanentemente en partidos que nos ilusionó y nos dio sensación de que Argentina estaba bien, no sacábamos la pelota limpia del medio".

Para finalizar, el exjugador del Real Madrid comentó cómo el entrenador francés Hervé Renard dificultó la tarea del mejor jugador del mundo en la cancha. "Le provocaron un partido difícil a Messi y lo lograron. No es que lo intentaron, sino que lo lograron. Nos patearon dos veces...", manifestó.