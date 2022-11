La inesperada predicción de Ludovica Squirru sobre Argentina en el Mundial: "Sacrificio enorme"

La astróloga Ludovica Squirru soltó una inesperada predicción sobre lo que será la participación de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 en la que hizo referencia a lo sucedido en México 1986 de la mano de Diego Armando Maradona.

Ludovica Squirru lanzó una predicción sobre lo que será la participación de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. La famosa astróloga dijo presente en el ciclo televisivo Seguimos en El Doce y contó cómo ve al equipo para afrontar el torneo que comenzará el próximo domingo 20 de noviembre. A su vez, se refirió a las similitudes que tiene esta Copa del Mundo con la que ganó la "Albiceleste" en México 1986 de la mano de Diego Armando Maradona.

El 22 del mencionado mes, la "Scaloneta" tendrá su primer compromiso ante Arabia Saudita y comenzará el camino para lograr el título que se le negó en varias ocasiones. La confianza abunda por el buen nivel, pero no le será nada fácil consagrarse en el duelo decisivo. Por este motivo, y lejos de poner como máximos candidatos a los dirigidos por Lionel Scaloni a levantar el trofeo el 18 de diciembre, Squirru dio un inesperado pronóstico.

"Estamos en el año del tigre aún y aclaré que no me latía que íbamos a salir campeones. Lo que veía era que veníamos con el segundo puesto, eso ya está escrito", contó Ludovica vaticinando un final por demás inesperado. Y agregó: "Tengo que contar algo que nunca cuento... este año me llamaron para hacer una publicidad de Quilmes por Qatar para decir que, como el Mundial se ganó en el 86 que era el año del tigre de fuego, este año también íbamos a ganar. Yo no me presto a esto porque son cosas muy delicadas. No podés ser infiel a vos misma con lo que has hecho toda una vida. No puedo decir un texto que no siento ni creo, y un texto arriesgado".

Por otro lado, Squirru se refirió a su pasión por la "Albiceleste" y su principal figura: "Amo la Selección y amo a Lionel Messi, que le dediqué el libro que es conejo igual que Scaloni. Pero no soy una astróloga que dice esas cosas, ni que va a estar repitiendo algo porque pasó hace 24 años atrás con la mano de Dios. Porque después si pierden es culpa de Messi, eso lo detesto. No vivimos en comunidad y no somos un pueblo agradecido cuando alguien hace un sacrificio enorme para ser un líder natural como es Messi".

Scaloni palpita el debut de la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022

Lionel Scaloni ya palpita el debut de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, que será el próximo martes 22 de noviembre desde las 7 horas. El primer rival será Arabia Saudita por el Grupo C que completan México y Polonia. Más allá de que en la previa los asiáticos aparecen como los más débiles de la zona, el entrenador de 44 años no subestimó al adversario inicial.

Con respecto al choque inicial ante Arabia Saudita, el exjugador remarcó que "estos son momentos inolvidables" y profundizó: "Los jugadores recibieron el mensaje, la pasan bien, quieren estar juntos y al final soy un convencido de que si te llevás bien con el de al lado, no te digo que des más, pero te da un plus". Incluso, manifestó que "eso se ve reflejado, más allá de que es futbol y pueden pasar un montón de cosas. Pero es evidente que tenemos mucho ganado".