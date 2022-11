Scaloni palpita el debut de la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022: "Partido bisagra"

Lionel Scaloni ya palpita el debut de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 de fútbol, que será contra Arabia Saudita por el Grupo C.

Lionel Scaloni ya palpita el debut de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, que será el próximo martes 22 de noviembre desde las 7 horas. El primer rival será Arabia Saudita por el Grupo C que completan México y Polonia. Más allá de que en la previa los asiáticos aparecen como los más débiles de la zona, el entrenador de 44 años no subestimó al adversario inicial.

En la entrevista con CNN Radio (TNT Sports), el director técnico se refirió a los temas más trascendentes para La Scaloneta a menos de dos semanas del estreno en la Copa del Mundo. El DT aportó su visión acerca del plantel de "La Albiceleste", de la fase que tocó para el comienzo y hasta de qué pasaría en el caso de que el máximo objetivo no se pueda conseguir.

A la espera de la máxima cita, que ya está por venir, el entrenador resaltó que "lo más importante es que los jugadores disfruten cuando salen a jugar con esta camiseta". Acerca de la supuesta presión antes de saltar al campo, opinó que "es inútil pensar que no habías ganado un título y que está toda la gente esperando que lo hagas, eso te genera una ansiedad que no te hace rendir al máximo".

Además, el santafesino destacó a la generación previa de futbolistas, aunque no pudieron consagrarse con un trofeo: "Hicimos mucho hincapié en que el anterior grupo era un éxito y para nada llamarlo de otra manera". Y sostuvo que se trata de "hacerles entender que eso es muy difícil de lograr en el fútbol". Por si fuera poco, el DT dejó en claro que "no pasa nada" si se pierde, ya que "sale el sol otra vez, la vida sigue y no hay ningún problema". "No podés salir a la cancha pensando qué va a pasar con eso", argumentó.

Scaloni ya vive el debut de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022: "Son partidos emocionales"

Con respecto al choque inicial que se avecina frente a Arabia Saudita, el exjugador remarcó que "estos son momentos inolvidables" y profundizó: "Los jugadores recibieron el mensaje, la pasan bien, quieren estar juntos y al final soy un convencido de que si te llevás bien con el de al lado, no te digo que des más, pero te da un plus". Incluso, manifestó que "eso se ve reflejado, más allá de que es futbol y pueden pasar un montón de cosas. Pero es evidente que tenemos mucho ganado".

Arabia Saudita, el primer escollo de La Scaloneta en Qatar.

Sobre lo que puede ocurrir a lo largo de un torneo corto como este, de apenas un mes, Scaloni señaló: "Un resultado positivo te genera una actitud diferente, trabajaremos mucho en lo emocional, en no pensar tanto en el rival sino pensar en nosotros, en saber lo que tenemos que hacer". Por último, definió al cotejo ante los árabes como "un partido bisagra, más allá de la dificultad por el calor" porque "es un equipo acostumbrado a jugar con el calor". "Trabajaremos mucho sobre ese tema emocional, es un partido emocional. Es un partido diferente para el que jugó un Mundial y para el que no lo jugó", insistió.

La palabra de Scaloni sobre su futuro en la Selección Argentina

Con relación a la renovación de su contrato, el técnico reconoció: "Estamos ahí hablando con el presidente (de la AFA, Claudio "El Chiqui" Tapia), definiendo las cosas. Estamos muy bien, muy cómodos, la verdad es que es el lugar soñado". Y concluyó a puro elogio para las instalaciones en Ezeiza, Provincia de Buenos Aires: "El predio es la envidia de cualquiera, es una casa que conozco bien y estoy encantado".

El calendario de la Selección Argentina para el Mundial de Qatar 2022

Grupo C: