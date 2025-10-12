La idea de Scaloni en Argentina vs. Puerto Rico: Messi vuelve, un "mix" y minutos para todos

Con la vuelta de Messi, suplentes y jóvenes: la idea de Scaloni para el amistoso de Argentina vs. Puerto Rico.

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, prepara la formación para enfrentar a Puerto Rico en el amistoso. El director técnico sabe que cuenta con la vuelta de Lionel Messi, después de que el capitán haya sido liberado de la concentración para jugar en Inter Miami vs. Atlanta United por la MLS (Major League Soccer). El delantero rosarino de 38 años fue la gran figura del encuentro en la victoria por 4-0, con dos goles y una asistencia. Y todo indica que será titular con la "Albiceleste" en esta ocasión.

Al margen de la presencia del 10 nuevamente, el DT les dará rodaje a ciertos jugadores que no suelen tener tantos minutos con esta camiseta. Con las bajas de última hora de Franco Mastantuono y Enzo Fernández en Estados Unidos, podrían aparecer de entrada algunos futbolistas que serán probados para ver cómo responden. También podrían retornar al once algunos "consagrados" como Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister.

Habrá que ver si Scaloni decide colocar de nuevo a Emiliano "Dibu" Martínez en el arco o aprovecha para probar a Gerónimo Rulli o a Walter Benítez bajo los tres palos. En la defensa podrían aparecer Gonzalo Montiel en reemplazo de Nahuel Molina, mientras que Leonardo Balerdi sustituiría a Cristian "Cuti" Romero como primer central. En tanto, Nicolás Otamendi o el juvenil de River Plate Lautaro Rivero será la incógnita en la zaga. Como Marcos Acuña no está a pleno físicamente, tal vez no arranque como lateral izquierdo y repita Nicolás Tagliafico, aunque lo más probable es que Nicolás González juegue como un "3" adelantado.

Ya en la mitad de la cancha, la misma estaría conformada por Rodrigo De Paul, Aníbal Moreno y Alexis Mac Allister. En la ofensiva, todo indica que será el turno de Messi, José Manuel López y Giuliano Simeone. Si fuera preservado "Leo", entonces repetirá Nicolás Paz desde el inicio. De cualquier manera, los últimos dos entrenamientos serán fundamentales para evaluar cómo se encuentra cada jugador físicamente y tomar la decisión final acerca de la alineación.

La posible formación de la Selección Argentina vs. Puerto Rico en el amistoso

"Dibu" Martínez o Rulli; Montiel, Balerdi, Otamendi o Rivero, "Nico" González; De Paul, Moreno, Mac Allister; Messi, "Flaco" López y Simeone. DT: Scaloni.

Lo Celso fue la figura ante Venezuela y Messi vuelve.

¿Cuándo juega la Selección Argentina vs. Puerto Rico? Hora, TV en vivo y streaming

El campeón del mundo y bicampeón de América se medirá con el combinado centroamericano el martes 14 de octubre del 2025 a las 21 horas de Argentina en el Chase Stadium de Florida, Estados Unidos. La transmisión en vivo en la televisión será de Telefe y TyC Sports, en tanto que el streaming online irá por MiTelefe, TyC Sports Play, Cablevisión Flow, Telecentro Play y DGO.