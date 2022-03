La fuerte frase de Messi sobre su futuro tras Qatar 2022: "Voy a tener que replanterme"

El mejor jugador de fútbol de la actualidad, Lionel Messi, habló sobre lo que puede pasar con su futuro después de Qatar 2022.

Después del partido con Venezuela, Lionel Messi lanzó una frase que llamó la atención a todo el mundo. Más allá de la victoria ante el conjunto vinotinto, el capitán de la Selección Nacional sorprendió con una fuerte idea con respecto a su futuro y aseguró que después del Mundial de Qatar 2022 se va a tener que "replantear muchas cosas".

Al terminar el encuentro en La Bombonera, el jugador de la Selección Nacional hizo un recorrido por la cancha porque podría haber sido el último partido de "La Scaloneta" en el país ya que no hay partidos amistosos programados. Más allá de esto, Lionel Messi abrió una puerta más ante la consulta de los periodistas que le hicieron entrevista después del encuentro.

En las declaraciones después del partido Messi lanzó: Voy a tener que replantar muchas cosas después del Mundial. Llegue a salir bien o llegue a ir mal, voy a tener que replantear". No obstante, también aseguró que "no piensa en lo que pueda pasar ahí" sino que piensa "en lo que viene cerquita. Ecuador, los partidos de preparación".

Con respecto a la armonía que hay con la gente, el crack indicó: "Hace tiempo que soy feliz acá, desde antes que ganar la Copa. Soy un agradecido por todo esto que me hacen vivir cada vez vengo a Argentina". Y aseguró: "Es un grupo maravilloso, me quiere mucho. Me lo demuestra más. Todo fluye natural y mucho más fácila dentro como afuera, el ganar ayuda a que todo sea más lindo y más fácil".

El gesto de Riquelme con Lionel Messi que hizo estallar a los hinchas de Boca

Uno de los deseos de la mayoría de los hinchas es que Lionel Messi juegue en su club. Juan Román Riquelme parece embarcado en ese objetivo y con un gesto amable dio la sensación de querer convencer al crack de que vaya al club. En medio del encuentro de la Selección Argentina en La Bombonera, el ex enganche xeneize le entregó un regalo al padre.

Durante el encuentro y minutos después de lo que fue la fiesta en La Bombonera y la ovación para Lionel Messi, el actual vicepresidente del club fue hasta el placo en el que estaba Jorge Messi junto a toda la familia. Allí, Riquelme le entregó una Camiseta de Boca para el crack en señal de regalo y, una vez más, empezó a despertar la imaginación de los hinchas sobre "el trabajo de seducción" que lleva adelante el ex enganche con los futbolistas