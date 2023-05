La figura de la Selección Argentina Sub 20 que les hizo un guiño a Boca y Racing

Una figura de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20 les hizo un guiño a Boca y a Racing de cara al próximo mercado de pases. La ilusión del juvenil a futuro.

Una de las figuras de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20 les hizo un guiño a Boca y a Racing, a un mes del arranque del mercado de pases de mediados de 2023. Una de las grandes joyas del fútbol nacional ilusionó, por diferentes motivos, tanto al "Xeneize" como a "La Academia" de Avellaneda.

El protagonista es nada menos que Federico Redondo, el mediocampista central de 20 años de Argentinos Juniors. El jugador le brindó una entrevista al medio Sudanalytics en su canal de YouTube y habló de todo: la Copa del Mundo su juvenil, su papá Fernando Redondo, su futuro profesional y los ídolos de chico. Allí fue cuando mencionó a Juan Román Riquelme y a Fernando Gago.

Redondo, estrella de la Selección Argentina Sub 20: "Miraba mucho a Riquelme y a Gago"

Como parte de la sección Entrevistas de vestuario, el periodista deportivo le consultó al volante del "Bicho" por "algún jugador que no te hayas cruzado y que te hubiese gustado o te gustaría sentarte a charlar un poquito". Sin dudarlo, el futbolista le respondió: "No, bueno... En su momento, yo los miraba mucho a Román y a Fernando Gago". No obstante, parece casi imposible que Argentinos se lo venda a alguna institución nacional.

Hasta cuándo tiene contrato Federico Redondo en Argentinos Juniors

Si bien el juvenil ya es un habitual titular en el equipo dirigido por Gabriel Milito y es seguido de cerca por otros clubes del fútbol argentino, la intención de la institución de La Paternal es retenerlo al menos hasta 2024. De hecho, tiene un vínculo vigente hasta el 31 de diciembre de 2024 y no lo venderían por menos de diez millones de euros.

Los números de Redondo en Argentinos

Al igual que su papá Fernando, el mediocampista se formó en las divisiones inferiores del "Tifón" y allí debutó en la Primera el 11 de julio de 2022 frente a Tigre. A partir de entonces, ya disputó 31 partidos oficiales, con un gol.

Federico Redondo elogió a su padre: "El mejor 5 de la historia"

En el diálogo con TyC Sports, el volante señaló: "Teniendo un referente como mi papá, siempre hay consejos... En mi opinión, sigo sosteniendo que es el mejor 5 de la historia". Además, reveló: "Los videos que hay los vi todos, no hay uno que no haya visto".

En ese sentido, "Fede" reconoció que Fernando "es de un perfil muy bajo, entonces cuando era chiquito no tomaba dimensión de lo que había sido", y explicó: "Siempre lo vi como un padre de familia, muy familiero como lo es él". "Una vez que fui creciendo y mirando los videos, me di cuenta de que había hecho una carrera abismal", remató el joven.