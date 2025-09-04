La emoción de Lionel Messi en el himno argentino junto a sus hijos: Thiago, Ciro y Mateo

Una vez más y, en lo que parece ser su despedida del fútbol por los puntos en la Selección Argentina en suelo nacional, Lionel Messi cantó el himno argentino junto a todos los jugadores del equipo y, además, junto a sus hijos. El crack mostró toda su emoción en plena previa al encuentro contra Venezuela y, a diferencia de otras veces, el mejor jugador argentino se largó a llorar.

La bandera de la AFA contra la discriminación

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un video sobre una campaña en contra de la discriminación. “El siguiente mensaje está dirigido a los hinchas del fútbol, y a toda la sociedad en su conjunto. Luchemos contra la discriminación”, manifestó la AFA en el video que difundió en las distintas redes sociales.

Dentro de esta campaña de “digámosle no a la discriminación”, el ente argentino remarcó en tres oportunidades que el racismo se quedará afuera de la cancha. Con este mensaje, la institución buscó reforzar la idea de que el fútbol debe ser un espacio de respeto, inclusión y convivencia, libre de todo tipo de agresiones verbales o actitudes xenófobas.

La campaña, además, busca instalar un mensaje de concientización que trascienda las canchas y llegue también a las escuelas, los barrios y todos los espacios de la vida cotidiana.