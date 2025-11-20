Estos son todos los clasificados al Mundial 2026 que se juega en Estados Unidos

Los clasificados al Mundial 2026

El Mundial 2026 está cada vez más cerca. Esta semana terminaron todas las eliminatorias y la mayoría de las selecciones ya conocen su destino, sólo restando definir los repechajes. La próxima Copa del Mundo será histórica por varias razones: se disputará en tres países diferentes, aumentará por primera vez a 48 equipos participantes y contará con un formato renovado. Son 42 las selecciones que ya aseguraron su lugar en la cita planetaria, mientras que las seis plazas restantes se definirán en marzo próximo a través de dos instancias de repechaje.

Estados Unidos, México y Canadá serán los anfitriones de la competencia que arrancará el 11 de junio. Los tres países organizadores obtuvieron su clasificación directa, sumándose a las 39 selecciones que lograron su boleto a través de las diferentes eliminatorias continentales. El torneo se extenderá hasta el 19 de julio, cuando se conozca al nuevo campeón del mundo. Esta será la primera vez en la historia que una Copa del Mundo se celebra con tres sedes simultáneas.

América del Sur ya tiene definidos a sus seis representantes directos para la competencia desde el mes pasado. La Selección Argentina, actual campeona, encabeza la lista de clasificados sudamericanos junto a Brasil, Uruguay, Colombia, Paraguay y Ecuador. La Albiceleste aseguró su plaza en marzo tras una combinación de resultados favorables en las Eliminatorias. Bolivia, por su parte, accedió al repechaje intercontinental y todavía mantiene chances de llegar al Mundial a través de esa vía.

Europa completó la definición de sus 12 clasificados directos en la última fecha de noviembre. España, Francia, Inglaterra, Portugal, Alemania, Países Bajos, Croacia, Noruega, Austria, Bélgica, Escocia y Suiza obtuvieron su boleto a través de las Eliminatorias UEFA. El continente europeo tendrá además otras cuatro plazas disponibles que se resolverán en el repechaje continental, donde participarán 16 selecciones en busca de los últimos cupos. Italia encabeza la lista de equipos que deberán disputar esta instancia junto a potencias como Dinamarca, Polonia y Turquía.

La Confederación Africana distribuyó nueve plazas directas entre sus mejores seleccionados. Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal representarán al continente africano en la Copa del Mundo. Cabo Verde vivirá su primera participación mundialista en la historia, mientras que Marruecos llegará con la confianza de haber alcanzado las semifinales en Qatar 2022. La República Democrática del Congo obtuvo el cupo africano para el repechaje intercontinental tras superar a Nigeria en un playoff decisivo.

Asia confirmó a sus ocho clasificados directos durante las eliminatorias que concluyeron en noviembre. Japón fue la primera selección en asegurar su lugar, seguida por Irán, Corea del Sur, Jordania, Uzbekistán, Australia, Qatar y Arabia Saudita. La AFC completó su cuota de representantes con Irak, quien logró su clasificación al repechaje intercontinental tras vencer a Emiratos Árabes Unidos en un dramático encuentro. Jordania y Uzbekistán disputarán su primer Mundial en la historia.

La Concacaf definió sus seis representantes directos con los tres países anfitriones más otros tres que surgieron de las Eliminatorias. Panamá, Curazao y Haití completaron los boletos directos de la región, con Haití regresando a un Mundial después de 52 años de ausencia. Jamaica y Surinam clasificaron al repechaje intercontinental y buscarán conseguir una de las dos plazas disponibles en esa instancia. Nueva Zelanda obtuvo el único cupo directo de Oceanía, mientras que Nueva Caledonia representará a la OFC en el repechaje intercontinental que se disputará en marzo de 2026 en México.

Listado completo de clasificados al Mundial 2026

Concacaf (6 clasificados directos)

Estados Unidos (Anfitrión)

México (Anfitrión)

Canadá (Anfitrión)

Panamá

Curazao

Haití

Conmebol (6 clasificados directos)

Argentina

Brasil

Uruguay

Colombia

Paraguay

Ecuador

UEFA (12 clasificados directos)

España

Francia

Inglaterra

Portugal

Alemania

Países Bajos

Croacia

Noruega

Austria

Bélgica

Escocia

Suiza

CAF (9 clasificados directos)

Marruecos

Túnez

Egipto

Argelia

Ghana

Cabo Verde

Sudáfrica

Costa de Marfil

Senegal

AFC (8 clasificados directos)

Japón

Irán

Corea del Sur

Jordania

Uzbekistán

Australia

Qatar

Arabia Saudita

OFC (1 clasificado directo)

Nueva Zelanda

Repechaje Europeo (16 equipos por 4 plazas)

Italia

Dinamarca

Turquía

Ucrania

Polonia

Gales

República Checa

Eslovaquia

Irlanda

Albania

Bosnia y Herzegovina

Kosovo

Suecia

Irlanda del Norte

Rumania

Macedonia del Norte

Repechaje Intercontinental (6 equipos por 2 plazas)