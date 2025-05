Enzo Fernández, en la mira del Real Madrid: la fuerte postura del Chelsea para la venta

Real Madrid busca a Enzo Fernández: la decisión del Chelsea con el jugador de la Selección Argentina.

Real Madrid planea una reestructuración de su plantel para la próxima temporada y, en su radar, tiene a Enzo Fernández entre las prioridades. Ante el interés de la "Casa Blanca", el Chelsea tomó una tajante postura con el jugador de la Selección Argentina, que viene siendo clave en la actual campaña de los "Blues".

Según reveló el prestigioso diario inglés Daily Mail, los directivos del Chelsea tomaron nota de los fuertes rumores que nacieron en España y decidieron que Enzo no se irá del club, aún si Real Madrid realiza una oferta superadora por el 100% de su ficha cuando se abra el mercado de pases, el próximo 1 de julio.

Cabe señalar que el conjunto de la capital española ya había posado sus ojos en el mediocampista argentino desde su etapa en River. Sin embargo, primero fue trasnferido al Benfica y, una temporada y media después, pasó al Chelsea en 110 millones de dólares.

Si bien su primeros meses en Inglaterra no fueron los esperados y tuvo críticas por el rendimiento, en la actual campaña el jugador campeón del mundo en Qatar 2022 se ganó la titularidad en el equipo dirigido por Enzo Maresca, se transformó en figura y los dueños de la institución de Londres lo ven como una pieza clave para volver a poner al club en los primeros planos.

En Madrid, por su parte, se encuentran en la búsqueda de un volante con llegada al área, algo que los de Carlo Ancelotti sufrieron tanto en la liga española como en la UEFA Champions League. En caso de que no prospere la posibilidad de Enzo, una alternativa es Alexis Mac Allister, por quien el Liverpool no se desprendería por menos de 70 millones de dólares.

Los números de Enzo Fernández en Chelsea

Partidos: 103.

Goles: 13.

Asistencias: 19.

Impacto en River por el inesperado anuncio de Enzo Fernández

Enzo Fernández sorprendió y llenó de esperanza a todo River Plate, con declaraciones inesperadas vinculadas con su futuro como profesional. El mediocampista central de la Selección Argentina y de Chelsea, de 24 años, se refirió a su probable vuelta a su país natal y puntualmente al equipo actualmente dirigido por Marcelo Gallardo.

El ex Defensa y Justicia y Benfica dialogó con Los Edul (TyC Sports), donde reveló que quiere regresar al "Millonario" y al fútbol argentino en algún momento de su carrera. Si bien no visualizó una fecha en particular para ese hipotético retorno, el joven volante dejó en claro que no se quedará para siempre en Europa como aseguraron algunos compañeros de la "Albiceleste".

"Gardelito" sorprendió a todos y confirmó: "Lo primero es que quiero volver a River, al fútbol argentino, y obviamente vivir ahí también...". Incluso, el campeón de todo con la Selección Argentina reconoció que "después, a medida que va pasando el tiempo, pasan un montón de cosas, pero la idea es volver a estar cerca de la familia, de los amigos". "Me hubiese gustado ganar la (Copa) Libertadores con River, siempre fue uno de mis sueños", concluyó el protagonista al respecto.

Los números de Enzo Fernández en River