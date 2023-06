El video viral de Maradona que anticipó lo que todos piensan del Barcelona: "Olvida"

Cinco años antes de que el "Blaugrana" no pudiera repatriar a Lionel Messi, "Pelusa" había avisado el trato del club para con los mejores jugadores de su historia.

Lionel Messi confirmó este miércoles que no regresará al Barcelona y los catalenes desperdiciaron la oportunidad de repatriar al mejor jugador del mundo. En ese contexto, una declaración de Diego Maradona se hizo viral sobre cómo lo el club "Blaugrana" no cuida a sus ídolos.

La noticia explotó en las últimas horas y el mejor jugador del mundo salió a aclarar por qué no se dio su vuelta a España. Tras no presentarle una oferta concreta al rosarino, quedó expuesto que el Barcelona nunca fue con todo por él y que todo fue una puesta en escena, al igual que en 2021, cuando esgrimieron problemas económicos para no ofrecerle su continuidad. Maradona, una vez más, fue un visionario en dejar al descubierto los tratos del "Barca" con jugadores que le dieron todo.

El mensaje de Diego Maradona sobre el Barcelona

En 2018, ya instalado en México como entrenador de Dorados de Sinaloa, Maradona brindó una entrevista con un medio local en la que habló de todo. Entre uno de los temas principales estuvo el Barcelona, que se hizo viral esta tarde por la contundencia de su mensaje y la relación con la situación que vivió Messi.

"Desde que Messi juega en el Barcelona, permanentemente nos quieren hacer pelear. No sé por qué esa obsesión porque a Messi también lo podrían comparar con Ronaldinho, que hizo llover en Barcelona. Y sin embargo nadie se acuerda de Ronaldinho en Barcelona. Eso es lo que tiene Barcelona", comenzó diciendo "Pelusa, quien jugó en dicha institución dos temporadas antes de marcharse al Nápoli.

Y luego, agregó una frase que el tiempo le terminó dando la razón: "Barcelona olvida a los ídolos muy rápidamente. Preguntá por Rivaldo". Cada uno de los ejemplos que dio Diego en aquella entrevista, sobresalen porque ninguno se fue por la puerta grande del Barcelona, por el contrario el club hizo todo para que se marcharan por la puerta de atrás. Cinco años después de aquella exposición, con los casos que nombró más el reciente capítulo de Messi, queda claro que Maradona tenía razón: Barcelona olvida a sus ídolos.

Messi reveló el calvario que vivió en el PSG: "Muy difícil"

Lionel Messi reveló el calvario que vivió en el PSG durante los dos años que pasó en el club desde su arribo en agosto del 2021 hasta 2023. El próximo 30 de junio finalizará el contrato del club con el futbolista y se terminará una etapa en la que el mejor del planeta ganó tres títulos a nivel clubes, pero también levantó la Copa del Mundo en Qatar 2022. Sin embargo, mientras era feliz con la Selección, en la institución parisina no la pasaba nada bien.

La "Pulga" continuará su carrera en el Inter Miami de la MLS de Estados Unidos, pero antes de la gira con la "Albiceleste" y unas vacaciones, habló con los medios Mundo Deportivo y Sport de España para dar detalles de su futuro. Sin embargo, no sólo se detuvo en lo que vendrá, sino también en lo que le tocó vivir en Francia. Tal como lo dijo su padre, Jorge, unos días antes, el astro rosarino lo reafirmó en la mencionada entrevista.

"Con sensaciones encontradas. La verdad que el primer año fue muy difícil, como ya dije en alguna ocasión, por diferentes motivos. El segundo año, los primeros seis meses me sentí muy, muy bien y cómodo en el club, en la ciudad, con mi familia. En el medio estuvo el Mundial y creo que marcó un poco a todos los equipos en general, marcó un poco la temporada con una competición tan importante en el medio por primera vez", lanzó el crack argentino y también se refirió a lo que influyó la Copa del Mundo a fin de año.

Por otro lado, el mejor del planeta agregó: "Creo que condicionó mucho la temporada. Esperaba terminar de otra manera, pero bueno, fueron dos años, los cuales en general fueron muy difíciles para mí, pero ya quedaron atrás". Es que el campeón del mundo disputó un total de 74 partidos oficiales en los que marcó 32 goles, brindó 34 asistencias y ganó tres títulos (en dos ocasiones la Ligue 1 y una Supercopa de Francia).