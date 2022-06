El tierno gesto de Messi: le cumplió el sueño a hinchas en Rosario

El crack argentino le regaló algunos minutos a varios fanáticos que lo estaban esperando.

Finalizada la temporada de la Ligue 1 con el PSG y la consagración de la "Finalissima" ante Italia en Londres, Lionel Messi decidió hacerse un tiempo y pasar sus vacaciones en su Rosario natal. El crack argentino, instalado en Funes desde el lunes 6 de junio, a pocos kilómetros de la ciudad rosarina, fue interceptado la tarde de este jueves por un grupo de fanáticos al salir del barrio cerrado y, fiel a su estilo, detuvo su auto para sacarse fotos y firmar autógrafos. Sueño cumplido para niños y niñas que lo estuvieron esperando durante horas.

Desde la mañana, vecinos y vecinas de los alrededores del Kentucky Club de Campo, donde la familia Messi está construyendo una casa, se acercaron a la puerta para esperar al máximo ídolo de Argentina. Con la noticia de que por la tarde el exjugador del Barcelona saldría del establecimiento, la expectativa de la gente comenzó a aumentar y se hizo realidad. "Leo" salió con su camioneta 4x4 y frenó para atender amablemente a todos los hinchas que se encontraban allí.

El medio Infofunes publicó un video donde se escucha a una mujer muy emocionada por conocer al 10 del seleccionado. "Ay, me muero. Gracias a Dios, chicos, gracias a Dios", comenta mientras la "Pulga" detiene su vehículo y se lo ve sonriente. Otro de los fanáticos que no pudo contener su sentimiento, le exclamó sin pudor al mismo mismo tiempo que le dio una camiseta Argentina: "Te amo con todo mi corazón, Leo. Sos un genio. Vas a traer la Copa del Mundo". "Te amo, Leo", dice otro, casi por romper en llanto y visiblemente emocionado. "Vos no sabés lo que sos para nosotros. Te lo juro por Dios, amigo", se suma otro hincha, sorprendido por la presencia de Messi.

Lionel Messi le cumplió el sueño a unos hinchas que lo esperaban en Rosario.

Newell´s espera por Messi en el "Coloso"

La "Lepra" recibirá desde las 20 a San Lorenzo por la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Aprovechando que "Leo" está en la ciudad, le hicieron llegar una invitación especial para que asista al partido y realizarle un homenaje. Para eso, preparan una gran sorpresa para el astro y el palco presidencial para que el astro lo ocupe con toda su familia. Si bien no está confirmada su presencia, los hinchas se ilusionan con tenerlo en un estadio y, desde que surgió la noticia, las entradas comenzaron a agotarse. Soñar no cuesta nada.