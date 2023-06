El representante de Maradona reveló que Grondona "le cortó las piernas" a Diego en el '94

Daniel Bolotnicoff, agrente del 10 durante la década del 90', dio detalles de cómo la AFA no accedió a presentar un recurso de amparo para que pudiera seguir disputando el Mundial de Estados Unidos.

El representante Daniel Bolotnicoff, quien trabajó con Diego Maradona en 1994, reveló detalles de cómo Julio Grondona le soltó la mano al "Pelusa" con el doping del Mundial 1994 y remarcó que la Asociación del Fútbol Argentino se alineó con la FIFA en el asunto.

El pasado domingo se cumplieron 29 años de uno de los episodios más tristes en la historia de nuestro fútbol, cuando a Diego le "cortaron las piernas" tras ser sancionado luego del partido ante Nigeria por doping positivo de efedrina, una droga prohibida para deportistas de alta competencia.

Si bien con el tiempo se supo que Maradona había consumido dicha sustancia por equivocación de Daniel Cerrini, personal trainer que había estado junto al 10 en la puesta a punto en La Pampa para el Mundial. Allí, el preparador físico compró mal unas pastillas de venta libre para adelgazar que contenían efedrina y el resultado fue la dura noticia de la suspensión impuesta por FIFA. Sin embargo, el agente de Diego deicidió dar más detalles del controversial el papel que jugó la AFA y su presidente en aquel momento, casi tres décadas después.

El doping de Diego Maradona de 1994 y las dudas del comportamiento de la AFA

Bolotnicoff, Roberto Peidró (segundo médico del plantel); el abogado de la AFA, Santiago Agricol de Bianchetti; y el dirigente de River David Pintado, fueron los representantes de la delegación que el órgano madre del fútbol argentino envió a Los Ángeles a la contraprueba del control antidoping.

"Yo me entero (del doping) estando en ese momento en el Babson College, que era el lugar de concentración de la selección argentina en Boston. Recuerdo que sale Marcos Franchi, mi socio, desde el hotel de la concentración, dentro del complejo de la universidad y me dice “vení, vení, vení”. Cuando me dijo así, pregunté qué pasó... Y me dijo “le dio positivo a Diego”. Y yo le pregunté “¿de qué le dio positivo a Diego?” y me dijo “no sé, me llamó (Julio) Grondona y me dijo que le dio positivo a Diego”, comenzó diciendo el abogado.

Luego, Bolotnicoff expresó cómo fueron las horas siguientes para la contraprueba en Los Ángeles: "Se estaban cumpliendo los protocolos porque decíamos 'si este chico está muy bien cuidado'. Él estaba vigilado. Primero queríamos trazar una estrategia sobre qué hacer o qué dejar de hacer. Queríamos tener un approach para ver qué iba a pasar y luego decidir. Lo lógico. Pero nos bajamos del avión, nos subieron a un auto y nos llevaron a la contraprueba, sin la posibilidad de hablar y sin ninguna estrategia de la AFA ni nada, ¿eh?".

Al ser consultado sobre por qué cree que la AFA no realizó ningún plan estrtátegico para una situación tan compleja, resaltó: "En el momento de la contraprueba había un cartelito en el frasco. No parecía una irregularidad, no es que estaba adulterado, pero ese cartelito no debía estar allí. Entonces nosotros pedimos un cuarto intermedio y pensábamos mantenerlo para que fuera largo para después poder anular todo el procedimiento. Fuimos a una habitación y a los veinte minutos nos dijeron “vengan, no se acepta el cuarto intermedio, y esto se va a resolver ahora”.

Luego, el representante expresó la charla y la actitud polémica que tuvo Grondona en aquel momento: "La anulación no es automática. Son pedidos, interposición de recursos, lo de siempre. Pero no se acepta, se cierra el acta, y punto. Entonces ahí volvimos para Dallas. Y allí es que yo me voy a verlo a Grondona y le pido el acta de suspensión de Diego para apelarla, para meter un recurso, y ahí Grondona me dice que no, que no hay ninguna suspensión. “¿Cómo que no hay ninguna suspensión?” le pregunté, y me dijo “no, yo lo retiré del equipo”, con lo cual, como dijo Diego, nos cortaron las piernas a todos, porque no podíamos hacer nada".

Y para finalizar, Bolotnicoff precisó el díalogo que tuvo con Grondona sobre por qué se negó a recurrir la sanción impuesta a Diego: "Me dijo que fue para preservar a la selección para que no fuera sancionada. No sé si es verdad o mentira, pero me dijo eso". Y agregó sobre el rol de Pintado, dirigente de River de aquella época: "Lo que yo simplemente me acuerdo es que no colaboró. Siempre con muy buenas maneras, porque era un hombre muy educado, correcto, pero no colaboró. No es que dijo “vamos a ver”, “depende de esto”. No. La AFA se alineó a la oficialidad, para decirlo con claridad. Era la AFA, la FIFA, y nosotros, tratando de defender al jugador. Con el jugador no se alineó nadie".