El récord de Pelé que Lionel Messi tras ganar la Finalissima con la Selección Argentina

Lionel Messi superó a Pelé en un histórico récord tras consagrarse en la Finalissima con la Selección Argentina en Wembley.

Lionel Messi superó a Pelé en un histórico récord luego de ganar la Finalissima con la Selección Argentina. La "Pulga" obtuvo un nuevo título y, si bien no es el futbolista con más trofeos, dejó en el camino al brasileño que quedó con un campeonato menos.

La "Pulga" está, con 38 conquistas, a cuatro de su excompañero en el Barcelona, Dani Alves, quien lidera la tabla histórica con un total de 42 certámenes. El tercer puesto lo comparten Pelé y Andrés Iniesta con 37; el español Gerard Piqué tiene 36; uno menos acumularon el carioca Maxwell y el galés Ryan Giggs a lo largo de su carrera; y el portugués Víctor Bahía sumó 33. Estos últimos tres ya no tienen chances de pasarlo y el 10 de la "Albiceleste" ahora va por Alves.

Lionel Messi ganó 34 torneos con la camiseta del Barcelona. Entre ellos, hay 10 Ligas, 7 Copas del Rey, 7 Supercopas de España, 4 UEFA Champions League, 3 Mundiales de clubes y 3 Supercopas europeas. El único que no se tiene en cuenta es la Supercopa española del 2005, más allá de que el argentino integraba el plantel. El "Blaugrana", dirigido por Frank Rijkaard, se impuso ante el Betis y la "Pulga" no estuvo en el banco de suplentes en la ida y tampoco en la vuelta. A nivel clubes, también se quedó con la Ligue 1 de Francia en su primera temporada en el PSG.

Por otro lado, con la Selección Argentina ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, la Copa América en el Maracaná en 2021 y la Finalissima ante Italia en Wembley. El que tampoco entra en el historial por ser juvenil es el que levantó en el Mundial Sub-20 del año 2005. Sin dudas, el sueño pendiente por Leo y el país entero, es que el siguiente sea en Qatar 2022 de la mano de la "Scaloneta".

Lionel Messi deliró por el nuevo título con la Selección Argentina

Al comienzo, el crack de PSG remarcó que "fue una final hermosa, llena de argentinos" y profundizó: "Lo que vivimos acá fue hermoso. Sabíamos que iba a ser un lindo partido y un lindo escenario para ser campeón". a comunión que la Selección Argentina encontró con el técnico y el grupo de jugadores que actualmente defiende la celeste y blanca, y el público es algo que pocas veces se ha visto. Además, el equipo que conduce Scaloni está cada vez más fino futbolísticamente.

Además, el ex-Barcelona prefirió la cautela de cara al Mundial de Qatar 2022, más allá del gran rendimiento colectivo: "Estamos para pelearle a cualquiera. Hoy fue una linda prueba porque Italia es un gran equipo". En la misma línea, un "Leo" casi emocionado resaltó que "fue una demostración más que este equipo está preparado para cualquier cosa".