El particular pedido de un astrólogo a Scaloni para el Mundial de Qatar 2022: "¡Por favor!"

Un astrólogo le hizo un particular pedido por las redes a Lionel Scaloni para la Selección Argentina de cara al Mundial de Qatar 2022.

Giorgio Armas, astrólogo de Boca Juniors, hizo un pedido especial a Lionel Scaloni para la Selección Argentina. Basándose en su visión, el tarotista "Xeneize" publicó un tweet con un pronóstico de cara al Mundial de Qatar 2022. Con el mismo, solicitó al DT de la "Albiceleste" convocar a uno de los jugadores del plantel de Sebastián Battaglia, que ya tuvo participación durante el ciclo de la "Scaloneta" pero no estará en las jornadas siguientes.

Mientras tanto, los integrantes de la nómina presentada por el entrenador esperan por las últimas dos fechas de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo. El próximo viernes 25 de marzo a partir de las 20:30 en La Bombonera, Argentina recibirá a Venezuela y cuatro días después visitará a Ecuador desde las 20:30. Cabe destacar, que aún no se sabe la fecha en que se jugará el encuentro pendiente ante Brasil, lo cual informará la FIFA.

"@LioScaloni Lio querido, tenemos un 70% de posibilidades de ganar el mundial!! Por favor Agustín Rossi! Lo necesitamos!", escribió Giorgio Armas en su cuenta de Twitter, @ArmasGiorgio. Y luego agregó: "¿Me pueden ayudar haciendo viral este pedido para la @AFA? Agustín Rossi al mundial!! Es una necesidad". Si bien el técnico no lo tiene entre sus prioridades, el arquero que se luce en los penales que le patean al "Xeneize" pide pista.

Por la fecha 10 del clasificatorio rumbo al Mundial de Qatar 2022, Agustín Rossi tuvo su merecida oportunidad de estar dentro del plantel de la "Albiceleste". Sin embargo, no debutó ya que Juan Musso se hizo cargo del arco en el encuentro ante Bolivia en el Estadio Monumental. El portero "Xeneize" lo hizo en un partido más que especial, ya que fue el primero en condición de local luego de la obtención de la Copa América.

Magia negra en La Bombonera: las pruebas que confirman el embrujo

"La Bombonera está sucia desde hace tiempo. A Boca le fue bien durante mucho tiempo y nos hicieron daño a través de la magia negra para tumbarnos. Los brasileños y colombianos son fuerte en estos temas. En el campo de juego no pudieron haber hecho nada, pero sí en el vestuario, incluso sacrificado a algún animal", afirmó Armas quien en su momento favoreció a Cienciano contra los clubes más grandes de nuestro país con sus rituales.

Según sostuvo tiene la solución a estos trabajos realizados en el estadio con la que limpiará la mala energía durante varios días. Y no solamente lo hará con el estadio sino también con los jugadores que no convierten: "Me comprometo de forma gratuita a pernoctar en La Bombonera y limpiar bloque por bloque. No fue un solo ritual, sino varios de equipos brasileños y colombianos en el vestuario", dijo a Olé.