El insólito destino de Palacios tras la llegada de Equi Fernández al Leverkusen

Uno de los últimos movimientos del mercado de pases de europeo expone que el Bayer Leverkusen oficializó la contratación de Equi Fernández, que llegó desde Medio Oriente. Aunque su presencia puede desencadenar que Exequiel Palacios se vaya del plantel y tenga como destino una liga exótica. Algo que no le gustará a Lionel Scaloni.
A falta de meses para el Mundial que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México expone que el cuerpo técnico de la Selección Argentina le señaló a los jugadores que decidan muy bien el cambio de club que vayan a aplicar. Hay una cierta cantidad de nombres que tiene casi prohibido cambiar porque podrían quedarse sin minutos y rodaje. Esto último es importante para obtener ritmo de competencia ante rivales de calidad.
"Equi Fernández al Bayer Leverkusen. Acuerdo verbal cerrado tras conversaciones que comenzaron hace semanas. Tarifa fija de 30 millones de euros sin complementos y el 15% de una venta a futuro. La primera parte de la revisión médica se realizará en Arabia Saudita", expresó Fabrizio Romano, periodista especializado en fichajes. Esta contratación hace pensar que el conjunto alemán pueda desprenderse de una pieza importante para equilibrar las cuentas.
Los rumores señalan que Exequiel Palacios se encuentra en la mira del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo y Al-Ahli de Arabia Saudita. El primero de ellos podría llegar a colocar 53 millones de dólares para obtener la ficha del argentino. De hecho, se mencionar que hubo contactos formales con su entorno para conocer cómo se encuentran en Alemania, los planes a futuro y cómo ven la posibilidad de cambiar de equipo.
MÁS INFO
Mientras que los medios alemanes señalan que el Bayer Leverkusen podría aceptar sentarse a negociar siempre y cuando la propuesta que llegue desde Medio Oriente sea de 45 millones euros libre de impuestos. Cualquier otra va a ser rechazada, debido a que la temporada está en marcha. “No tenemos ninguna intención de dejarlo ir. Ni el jugador ni su agente nos han contactado. ¡Estamos planeando con él!”, expresó Simon Rolfes, director deportivo del club.
¿Cuándo se confirma la lista de Scaloni?
De cara a las últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas, Lionel Scaloni tiene 31 jugadores reservados para hacer uso en la Selección Argentina. Sin embargo, se va a registrar un importante recorte y este debe ser anunciado para que los profesionales organicen sus regresos al país en los próximos días.
Se estima que el entrenador se va a tomar el primer fin de semana de septiembre para definir cuáles van a ser los jugadores que tendrá a disposición para afrontar los partidos de Venezuela y Ecuador. Es importante observar los que quedarán confirmados porque podrían ser lo que vayan al Mundial del próximo año.
Los convocados
- Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Walter Benítez (Crystal Palace), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella).
- Defensores: Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Nicolás Otamendi (Benfica), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Gonzalo Montiel (River Plate), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Juan Foyth (Villarreal), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Marcos Acuña (River Plate), Julio Soler (AFC Bournemouth), Facundo Medina (Olympique de Marsella).
- Mediocampistas: Alexis Mac Allister (Liverpool), Exequiel Palacios (Bayer 04 Leverkusen), Alan Varela (FC Porto), Leandro Paredes (Boca Juniors), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Nicolás Paz (Como 1907), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Giovani Lo Celso (Real Betis), Claudio Echeverri (Manchester City), Franco Mastantuono (Real Madrid), Valentín Carboni (Genoa).
- Delanteros: Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Ángel Correa (Tigres de la UANL), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus), Lionel Messi (Inter Miami), Lautaro Martínez (Inter de Milán), José Manuel López (Palmeiras).