Dos jugadores de la Selección Argentina se ilusionan con jugar en River: "Me la tira"

Dos jugadores de la Selección Argentina se ilusionan con jugar en River.

Dos jugadores de la Selección Argentina se ilusionan con jugar en el River Plate de Marcelo Gallardo en algún momento. De hecho, cuando llegaron al aeropuerto internacional de Ezeiza reconocieron que les gustaría calzarse la camiseta del "Millonario" a corto o mediano plazo y hasta remarcaron que Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta les insisten en la intimidad para que ello se pueda concretar.

Los protagonistas son nada menos que Exequiel Palacios y Nicolás González, el mediocampista de Bayer Leverkusen de Alemania y el extremo de Juventus de Italia respectivamente. Tanto el tucumano como el ex Argentinos Juniors son hinchas confesos del club de Núñez, aunque todavía no se puede asegurar que lleguen a la "Banda" a futuro.

El Tucu Palacios y Nico González, ilusionados con jugar en River

El volante defensivo, que fue campeón de la Copa Libertadores 2018 de la mano de Gallardo, aseguró durante la llegada a Ezeiza: "A River siempre le deseo lo mejor, tengo compañeros que están jugando ahí en el equipo y estoy siempre alentando desde donde me toque". Acerca del diálogo con otros futbolistas de la Selección Argentina que se desempeñan en el "Millonario", el mediocampista de 26 años admitió: "Hablé con Cachete (Montiel) cuando llegó, es mi amigo, lo felicité porque volvió. Me enteré de que no iba a venir, así que le mando un abrazo grande. Me volvió loco para que vuelva".

Por su parte, el delantero fue consultado por River y respondió con sinceridad: "Con el Chino (Martínez Quarta) es con el que más hablo. Yo soy muy colgado con el teléfono, pero con el que más hablo es con él por la relación que tuvimos en Fiorentina". El atacante de 26 años cerró, entre risas: "Él siempre me la tira (la de jugar en River) y yo me hago el boludo, la estiro, le digo un poquito más adelante... ¿Dónde juego acá, a quién sacan? ¿Ah, viste? Ah, bueno...".

Palacios fue campeón de la Copa Libertadores con River en 2018.

Los números del Tucu Palacios en River