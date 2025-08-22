No llega solo: el ex Boca que acompañaría a Echeverri en Leverkusen

Equi Fernández podría ir al Bayer Leverkusen

En la mañana del jueves, el Bayer Leverkusen hizo oficial los rumores que se venían mencionando al presentar a Claudio Echeverri como su nueva incorporación en el cierre del mercado de pases. Aunque puede que no sea el único argentino que sume al su plantel, debido a que están en tratativas para llevar a cabo el fichaje de un ex jugador de Boca que tendría su primera experiencia europea.

"Bayer ha fichado al centrocampista argentino Claudio Echeverri. El joven de 19 se une a préstamo de un año desde el Manchester City", expresó el club alemán en su perfil oficial de Instagram. El gran responsable de esta operación fue el propio jugador que rechazó la idea mudarse al Girona de España y comenzó a escuchar otras opciones tras no ser considerado por Pep Guardiola. La Roma fue otro de los interesados, pero no aceptó negociar un cesión, sino que quería comprarlo.

Equi Fernández podría ir al Bayer Leverkusen

Y con el correr de las horas, se conoció que el Bayer Leverkusen se encuentra negociando de manera formal con el Al Qadisiya de Arabia Saudita por la ficha completa de Equi Fernández. Los medios de Europa señalan que hay un acuerdo en los números del salario del volante, que está entusiasmado con la posibilidad de tener una oportunidad dentro del vigente campeón del fútbol alemán. Uno que está en reconstrucción tras perder varios jugadores y a Xabi Alonso, que se fue al Real Madrid.

Los detalles finos de las conversaciones señalan que se tratará de una operación en la que se llevará a cabo una inversión más que importante, debido a que el conjunto de Medio Oriente solicitó una base de 18 millones de euros. No es una cifra elegida al azar, porque fue lo que Boca cobró en agosto del 2024 para desprenderse de una de las joyas de su cantera.

¿Llega uno y se va otro?

La idea de contratar los servicios de Equi Fernández nace a partir de que Exequiel Palacios dispone de una propuesta formal para marcharse del Bayer Leverkusen en este mercado de pases. El rumor que se desprende es que se encontraría en negociaciones avanzadas para ser la próxima contratación estrella del Al-Ahli de Arabia Saudita, que está dispuesto a pagar 45 millones de euros.

Aunque desde el club alemán emitieron respuesta a los rumores que deja ciertas dudas. “No tenemos ninguna intención de dejarlo ir. Ni el jugador ni su agente nos han contactado. ¡Estamos planeando con él¡”, expresó Simon Rolfes, que se desempeña como Director Deportivo. El paso de los días terminará de confirmar si el ex volante de River decide emigrar a una liga exótica o permanece en Europa hasta el próximo Mundial.

En lo que respecta a la consideración de Lionel Scaloni, los jugadores que habitualmente forman parte de la Argentina reciben la recomendación de que vayan a equipos donde tengan la seguridad de que van a sumar minutos. Además, se desprende que la elección sea dentro de una liga competitiva como son la italiana, inglesa, francesa, española y alemana. Cualquier otro destino podría generar un cambio más que interesante en la valoración de sus rendimientos para el cuerpo técnico.