El dardo de un emblema de Ecuador a Messi: "Sin él, Argentina va a correr el triple"

El picante comentario de un histórico ex futbolista de la Selección de Ecuador contra Messi: "Preferimos que venga".

La Selección Argentina cerrará su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 este martes frente a Ecuador en condición de visitante. Con la clasificación ya asegurada hace varias fechas, Lionel Messi decidió no disputar este último encuentro para "preservar su físico", una decisión que tiene el visto bueno del entrenador Lionel Scaloni. Esta situación provocó la inesperada reacción de un histórico jugador de 'La Tri', quien, horas antes del partido, se lamentó por su ausencia y aseguró que era mejor para los dirigidos por Sebastián Beccacece que "La Pulga" jugara.

Carlos Tenorio mantuvo una entrevista con BOLAVIP en la que afirmó que hubiese sido mejor si la 'Pulga' estaba disponible para la última jornada de las Eliminatorias que la 'Albiceleste' jugará en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo de Guayaquil: "Nosotros preferíamos que venga Messi, que, con la edad que tiene, te da un poquito más de respiro porque no es lo mismo enfrentarlo con 20 años que ahora".

Por otro lado, el exdelantero que fue mundialista en Corea-Japón 2002 y Alemaia 2006, destacó el gran nivel de futbolistas que tiene el combinado argentino: "No es la primera vez que Argentina va a jugar un partido que no está Messi... Te toca enfrentar a Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Después tienes que bancar en el medio a Rodrigo De Paul. Ecuador tiene que estar muy atento porque los que van a jugar van a correr el triple que Messi", sentenció.

Por otra parte, el ex Liga de Quito eligió a Emiliano 'Dibu' Martínez, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez como los tres mejores jugador de la 'Albiceleste' en la actualidad, y opinó acerca de cuáles creerían que eran las claves para vencerla: "No debería sorprender si se le gana a Argentina. Pero, como podemos ganar, también podemos perder. Hay que meter más, jugar más al fútbol, buscar más por el lado de la cabeza", comentó. Por último, declaró que el trabajo del DT argentino del seleccionado ecuatoriano "no enamoró" a pesar de haber logrado un lugar en la cita mundialista y, de cara al futuro, concluyó: "Ahora Ecuador debe sostener el espacio que se ha venido ganando, porque no es solamente un participante en las Copas del Mundo: ya tiene que pensar como competidor".

Tenorio fue parte de la Selección de Ecuador que quedó eliminada frente a Inglaterra en los octavos de final del Mundial de Alemania 2006.

¿Por qué Messi no juega en la Selección Argentina vs. Ecuador?

La "Pulga" confirmó el pasado jueves que no viajaría a Ecuador en rueda de prensa y explicó que se debía a una búsqueda de "preservar" su físico, ante una seguidilla de encuentros que tuvo en el último tiempo. "Hablé con Leo (Scaloni). Decidió que descanse. Vengo de una lesión. Si bien ya estoy bien, preferimos evitar que viaje y tener que jugar otro partido, para prepararme para lo que viene, que es importante. Nos jugamos la MLS, es un objetivo. Espero estar bien", resaltó el astro futbolístico, al hablar de su baja.

Los números de Messi con la Selección Argentina

Partidos jugados : 194.

: 194. Goles : 114.

: 114. Asistencias : 61.

: 61. Títulos conseguidos: Copa América Brasil 2021 y Copa América Estados Unidos 2024; Finalissima 2022 y Mundial de Qatar 2022. Además, con la Selección Argentina Sub 20 consiguió el Mundial Países Bajos 2005 y con la Sub 23 la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Ecuador vs. Argentina: hora, TV en vivo y streaming para ver el partido

El equipo de Scaloni visitará al de su compatriota Beccacece el martes 9 de septiembre del 2025 a las 20 horas de Argentina en el Estadio Monumental de Guayaquil, con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán. Este cotejo será en el marco de la 18° y última fecha de las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026, con ambos equipos ya clasificados a la máxima cita. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales Telefe (aire) y TyC Sports (cable), mientras que el streaming online irá por MiTelefe, TyC Sports Play, Cablevisión Flow y Telecentro Play.