El "Bobo" Weghorst opinó tras el ataque de Van Gaal a Messi y la Selección Argentina: "Fantástico"

El neerlandés, que había tenido un cruce con Lionel Messi, defendió a su exentrenador tras sus dichos contra la Selección Argentina.

La victoria de la Selección Argentina ante Países Bajos, en el Mundial de Qatar 2022, es una herida que todavía no cierra para los europeos. Luego del insólito ataque de Louis Van Gaal al seleccionado argentino, Wout Weghorst, quien se había cruzado con Lionel Messi, defendió a su exentrenador y sumó más polémica.

"Cuando observas cómo Argentina convirtió los goles, cómo nosotros los hicimos y cómo algunos jugadores argentinos se pasaron de la línea y no fueron penalizados, creo que todo estaba premeditado. Me refiero a todo lo que digo. ¿Que Messi debía ser campeón del mundo? Creo que sí”, había declarado Van Gaal la pasada semana ante medios de su país.

Fue tanto el revuelo que se armó en la "Naranja Mecánica" por aquellos dichos, que hasta Virgil Van Dijk salió a aclarar que no estaba de acuerdo con las afirmaciones, durante la concentración del equipo en la previa de la fecha FIFA. Sin embargo, Weghorst, aquel que recibió la famosa frase “Andá pa'allá, bobo” de Messi, no se quiso quedar afuera de la controversia.

La opinión de Weghorst sobre el ataque de Van Gaal a Argentina

Luego de la victoria de Países Bajos 3 a 0 ante Grecia, por las Eliminatorias para la Eurocopa 2024, el delantero, que convirtió un tanto, fue consultado sobre las palabras del DT de 72 años. “Pensé: qué hombre tan fantástico, maravilloso y honesto”, comenzó diciendo el jugador de Hoffenheim, con una sonrisa irónica.

Van Gaal consuela al famoso "Bobo" impuesto por Messi en Qatar.

El periodista de ESPN volvió a insistir sobre el tema y le preguntó si considera que Van Gaal tenía razón en el hecho de que Argentina fue ayudada para ganar la Copa del Mundo, y respondió: "No, tú estás preguntándome qué pensé entonces. Si tiene razón... Tengo mi propia opinión. Pero creo que es maravilloso que diga lo que siente. Mi opinión no importa mucho”.

El cronista intentó sacar una declaración más contundente del exjugador de Manchester United, sin embargo Weghorst no esclareció su opinión: "Me resulta muy difícil porque todavía hay mucho sentimiento ahí. Al final uno quiere ganar el Mundial y si realmente es así... No tengo ni idea. Espero que no. Supongo que el fútbol, la FIFA y nosotros como aficionados al fútbol... todos tratamos de ser los mejores en cada torneo”.