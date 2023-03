El arquero de Curazao reveló un gran gesto de Messi tras cambiar la camiseta: "Me dijo"

El arquero de Curazao, Eloy Room, cambió la camiseta de la Selección Argentina con Lionel Messi y se emocionó tras el amistoso. "Los sueños se hacen realidad", valoró.

El arquero de Curazao, Eloy Room, cambió la camiseta con Lionel Messi y se emocionó después del amistoso en el que la Selección Argentina ganó por 7-0. El guardavalla demostró el orgullo que sintió por tener la número 10 del crack de PSG, más allá de que el atacante le marcó tres goles en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Una vez culminado el encuentro, el futbolista de 34 años nacido en Países Bajos fue entrevistado por el periodista deportivo Ariel Schvartzbard en TyC Sports. Allí llenó de elogios al capitán de "La Albiceleste" y aseguró, entre risas, que no se va a sacar la remera del campeón del mundo "ni para dormir".

La emoción del arquero de Curazao tras cambiar la camiseta con Messi: "Los sueños se hacen realidad"

En la entrevista en vivo con TyC, Room agradeció por el gran gesto del ex Barcelona y valoró que "los sueños se hacen realidad". Es más: destacó las palabras que tuvo el rosarino hacia él más allá de la categórica derrota. "Después del partido me dijo que había tenido algunas buenas atajadas y eso significa mucho para mí", aseguró.

El portero de Columbus Crew de Estados Unidos resaltó que "la camiseta de Messi es especial, increíble" y profundizó: "Todo el mundo es fanático de Messi y yo jugué contra él... Fue un partido duro, me hizo algunos goles pero también tapé algunos tiros buenos de él. Tengo que guardar las atajadas para los videos de YouTube". "No me voy a sacar la camiseta nunca más, ni para dormir. Nadie me la va a sacar, es mía", añadió entre risas.

"Es mía, la tengo que proteger así... Voy a sacarle una copia así ellos (los compañeros) también la van a poder tener", bromeó Eloy. Además, el arquero titular de Curazao presumió de la casaca de "La Pulga" en las cuentas oficiales de sus redes sociales. Más tarde, regresó a su equipo de la Major League Soccer (MLS) muy feliz por la prenda obtenida y por las palabras que recibió por parte del astro albiceleste.