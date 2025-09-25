Dibu Martínez no juega en Aston Villa vs Bologna, la razón por la que no está en la Europa League

Dibu Martínez no jugará en Aston Villa vs. Bologna: el motivo de la ausencia, en el debut de la UEFA Europa League.

Aston Villa debutará este jueves por la UEFA Europa League ante el Bologna, con la sorpresiva ausencia de Emiliano "Dibu" Martínez. El arquero de la Selección Argentina, que viene de ser titular el pasado fin de semana, tampoco estará en al banco de suplentes después de no haber sido elegido como el mejor protero del mundo en la gala del Balón de Oro.

Según revelaron medios ingleses, "Dibu" Martínez no jugará frente al "Rossoblù" por una decisión técnica del entrenador de Aston Villa, Unai Emery. Debido a la seguidilla de partidos en pocos días, el DT español le dará rodaje a otros jugadores que no vienen teniendo demasiado protagonismo para luego poner titulares el domingo por Premier League, cuando los "Villanos" reciban al Fulham para salir del fondo de la tabla.

En lugar del marplatense, campeón del mundo y figura en Qatar 2022, ingresará Marco Bizot. El neerlandés, que arribó en el apsado mercado de pases proveniente del Brest de Francia, ya debutó en el equipo inglés en el empate 0 a 0 frente a Newcastle, a mediados de agosto pasado, cuando Martínez estaba negociando su transferencia al Manchester United.

Quien sí estará desde el inicio en el conjunto de Inglaterra será Emiliano Buendía, quien regresó de su préstamo por el bayer Leverkusen de Alemania la pasada temporada. En el equipo italiano, por su parte, Santiago Castro formará parte del 11 como centrodelantero, mientras que Benjamín Domínguez no fue convocado por el entrenador Vincenzo Italiano.

Aston Villa vs. Bologna, por la UEFA Europa League: hora y dónde ver por TV

El encuentro, correspondiente a la primera fecha de la Europa League, se disputará en el Villa Parka a partir de las 16 de Argentina y se podrá observar en vivo por el Plan Premium Disney+, para aquellos que estén abonados a la plataforma.

La salida que sufrió Aston Villa antes de enfrentar a Bologna

Dos días antes del debut por el torneo internacional, Aston Villa se quedó sin Ramón Rodríguez Verdejo, más conocido como "Monchi". El español decidió renunciar a su cargo de director deportivo de la institución tras haber arribado al club en 2023, luego de su paso por Sevilla. Según la prensa inglesa, el motivo de su salida se debe, principalmente, a que no se concretaron algunas ventas y que no estuvo a la altura de lo que esperaban los dueños de la institución.

Incluso, periodistas señalaron que la marcha de "Monchi" se debió a "una falta de margen de maniobra financiera que seguramente irritó a Emery. Deja el Villa con su prestigio deteriorado, una plantilla envejecida, una nómina abultada y un club plagado de incertidumbre". De esta manera lo definió el periodista Tom Collomosse en el Daily Mail. Cabe destacar que el equipo todavía no ganó en las primeras cinco fechas de la Premier League donde acumula sólo 3 puntos estando en el puesto 18 luego de tres empates y dos derrotas. Además, el débil Brentford lo eliminó de la Copa de la Liga en tercera ronda por penales tras empatar 1 a 1 en el tiempo regular.