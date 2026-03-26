De qué cuadro es Giuliano Simeone: por quién hincha el futbolista

Giuliano Simeone con la camiseta del Atlético de Madrid.

Giuliano Simeone es un jugador que se destaca por su gran despliegue en el campo de juego, lo cual le permitió ganarse un lugar en el fútbol europeo. Hijo de Diego Pablo "Cholo" Simeone, supo ganarse un nombre en el deporte que trascendió más allá del ejemplo de su padre y hoy es reconocido por su carrera propia, lo que lo convirtió en un futbolista de Selección Argentina.

Su destreza y polifuncionalidad son algunas de sus grandes virtudes en el campo de juego. Hay que tener en cuenta que se puede desempeñar tanto en la posición de mediocampista carrilero por derecha, como de lateral derecha y ocasionalmente de delantero. Es muy veloz, sabe pisar el área rival y tiene llegada el gol, además de brindar asistencias, lo que lo vuelve un jugador completo.

De qué cuadro es hincha Giuliano Simeone

Giuliano Simeone es hincha de River Plate, club en el que inició su formación como futbolista antes de partir al Atlético de Madrid en septiembre de 2019, momento en el que aún no contaba con contrato profesional en el "Millonario". En varias oportunidades se refirió a sus primeros pasos como futbolista en el club de Núñez, donde también fue al colegio, en tanto que mostró su deseo de regresar.

"Yo pasé por River en la escuelita (Ángel Amadeo Labruna), por las Inferiores y también estoy muy agradecido, porque me dieron muchísimas herramientas. Empecé a jugar ahí mucho, en la Liga y en AFA, tuve muchos compañeros que me ayudaron mucho, entrenadores, fisios, un montón de gente. Estuve entrenando también en la Reserva y estoy muy contento de haber pasado ese proceso. Ojalá pueda estar ahí de nuevo. Quién sabe", expresó el "Cholito" al rememorar sus tiempos en la institución.

Giuliano con la camiseta de River.

En qué clubes no jugaría Giuliano Simeone

Consultado sobre la posibilidad de jugar en Boca Juniors, Giuliano dio una respuesta categórica. "No hay ni una chance de que juegue en Boca, es como que vaya a Real Madrid", sentenció el futbolista sin dejar lugar a dudas, y dijo que es "imposible". "No hay ninguna chance, no va a pasar", resaltó el jugador, quien siente una fuerte identificación con el "Millonario".

La relación de la familia Simeone con River se extiende a sus otros dos hermanos, ya que tanto Giovanni como Gianluca pasaron por el club. En el caso del primero, fue a préstamo a Banfield y luego vendido al exterior, mientras que el segundo ya se retiró del fútbol. El "Cholo" fue entrenador del primer equipo y campeón en 2008, aunque es confeso hincha de Racing, donde terminó su carrera futbolística y empezó la de entrenador.