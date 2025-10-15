Cuándo es la final del Mundial sub 20 en Chile y a qué hora es el partido

La Copa del Mundo juvenil que se disputa en Chile en 2025 está llegando a su momento más emocionante. Tras la eliminación de Francia a manos de Marruecos en una definición por penales, ahora Argentina y Colombia se preparan para enfrentarse y asegurar su lugar en la final del torneo.

El partido definitoario será ante Marruecos en la lucha por el título está programado para el domingo 19 de diciembre de 202 en Santiago donde ambas selecciones buscarán dar lo mejor para quedarse con el pasaje a la gran definición.

Cómo se decidirá el campeón: En esta etapa de eliminación directa, si el encuentro termina empatado al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se jugará una prórroga dividida en dos tiempos de 15 minutos cada uno, sin descanso entre ambos. Además, los jugadores deberán permanecer en el campo durante ambos intervalos. En caso de que la igualdad persista tras el alargue, el ganador saldrá de una tanda de penales, siguiendo las reglas oficiales de la FIFA.

Para el partido por el tercer puesto, si termina empatado al final del tiempo regular, también se disputarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos y, si fuera necesario, penales para definir al ganador. Sin embargo, si este encuentro se juega justo antes de la final y termina igualado al término de los 90 minutos, no habrá prórroga y la definición será directamente desde los doce pasos.