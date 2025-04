Cholo Simeone sorprendió en Atlético de Madrid y cambió sobre el fracaso: "No lo escuchaste"

El tajante cambio de postura de Diego Cholo Simeone sobre el fracaso en el fútbol.

Diego "Cholo" Simeone" sorprendió este martes en España y cambió de postura sobre el fracaso en el fútbol. El entrenador del Atlético de Madrid, que durante años había mantenido un discurso intransigente frente a las derrotas de su equipo, esta vez dejó recalcó otros aspectos más allá del resultado final.

En la previa a la semifinal de vuelta contra Barcelona, luego del 4 a 4 en la ida, el "Cholo" analizó cuáles podrían ser las claves del partido ante el "Culé", pero también hizo especial énfasis sobre cómo se gestiona la derrota y un duro golpe. A contramano de lo que fue su discurso durante los últimos años, como cuando en 2016 reconoció en "perder dos finales es un fracaso", ahora se diferenció de aquel pensamiento.

"La palabra fracaso es muy amplia. El fracaso es no intentarlo. El que no lo intenta, fracasa. El que lo intenta, no fracasa. Posteriormente, para mí la temporada está siendo muy buena. Repito una vez más, por ahí no lo escuchaste, hicimos una muy buena Champions. Estamos compitiendo muy bien en liga. Estamos en semifinales de Copa del Rey”, comenzó diciendo tras ser consultado sobre si era un fracaso caer también en la Copa del Rey, después de quedar eliminado en Champions League.

En el mismo sentido, y visiblemente incómodo por la pregunta del periodista, Simeone volvió a remarcar que un resultado no determina el balance de un proceso. "El destino del partido a partido dictará al final de temporada si es muy buena, si es extraordinaria o si es regular”, concluyó el DT argentino, que el miércoles recibirá al Barcelona en el estadio Wanda Metropolitano.

Además, el "Cholo" se mostró confiado por el hecho de jugar de local: “La gente hasta hoy se ha comportado como se comportó en todos los años que llevo en el club, increíblemente. La presencia de la gente nos da una energía increíble. La fuerza del estadio siempre nos ayuda a poder tener grandes resultados, pero mañana no es una final, mañana es una semifinal que te puede dar la posibilidad de jugar una final y hay que enfrentarla como está”.

Por último, el ganador de 8 títulos en el "Colchonero", expresó: "El partido de ida fue 4-4, disputado, intenso. Con un rival que como siempre comentamos, hace un fútbol extraordinario. Con una dinámica de juego increíble, con una valentía para atacar y presionar alto muy buena y tendremos que llevar el partido adonde creemos que le podemos hacer daño”.

Una figura del Barcelona se lesionó y no jugará ante el Atlético de Madrid de Julián Álvarez en Copa del Rey

Se trata de Dani Olmo, volante español y estrella no sólo del club sino también de su seleccionado. El exhombre del Dinamo Zagreb de Croacia será baja por al menos tres semanas tras sufrir una lesión en el aductor derecho que lo marginará no sólo del encuentro ante el Atlético de Madrid. Es que el Barcelona también jugará la ida de los cuartos de la Champions contra el Borussia Dortmund de Alemania el 9 de abril y no llegará en condiciones, como tampoco sucederá una semana después cuando tenga lugar la vuelta.

Cuándo juegan Atlético de Madrid vs. Barcelona por la semifinal de vuelta de la Copa del Rey

El equipo de Diego "Cholo" Simeone recibirá al "Blaugrana" el próximo miércoles 2 de abril a las 16.30 (hora argentina) en el Estadio Metropolitano por la semifinal de vuelta de la Copa del Rey tras empatar 4 a 4 en el partido de ida. La transmisión en vivo en la televisión será de Movistar Plus+.