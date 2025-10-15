Por qué Maher Carrizo no juega con la Selección Argentina ante Colombia en el Mundial Sub 20

Maher Carrizo no jugará en las semis entre Argentina y Colombia por el Mundial Sub 20: los motivos de su ausencia.

La Selección Argentina Sub 20 disputará un partido clave en el Mundial Sub 20 de Chile este miércoles 15 de octubre, cuando a partir de las 20 horas en nuestro país enfrente a Colombia por un lugar en la final del certamen. Para este duelo histórico (es la primera vez en 18 años que alcanza esta instancia), el entrenador Diego Placente deberá resolver una duda clave en el once titular por la ausencia de una de sus figuras: Maher Carrizo, el habilidoso extremo de Vélez Sarsfield y una de las figuras del combinado nacional en el torneo, no podrá estar presente ante los 'Cafeteros'.

El nacido en Santiago del Estero, autor de uno de los goles en el triunfo por 2 a 0 frente a México en los cuartos de final, alcanzó la segunda amarilla en la competición, motivo por el que tendrá que cumplir una fecha de suspensión. A los 62 minutos del encuentro, intentó recuperar una pelota cerca del área rival y cometió una dudosa falta que el árbitro marroquí Jalal Jayed no dudó en sancionar con tarjeta amarilla. Por esta acción, la 'Albiceleste' perdió a uno de sus jugadores de mejor presente (ante 'La Tri' anotó su tercer tanto en la competición; ya le había hecho dos a Nigeria en octavos) y se verá obligada a buscar una alternativa en el ataque para las semis.

Quiénes son los posibles reemplazantes de Maher Carrizo en la Selección Argentina

Con Alejo Sarco como delantero centro y goleador indiscutido dentro del equipo que comenzará dentro del campo de juego contra Colombia y Gianluca Prestianni como probable segunda opción, resta definir cuál será el tercer atacante que elija Placente. Los principales candidatos a ocupar el puesto son Ian Subiabre y Santino Andino, dos futbolistas que ya han convertido goles en la fase de grupos y que demostraron un buen nivel hasta el momento. En el banco quedará Mateo Silvetti, quien frente a México ingresó en el entretiempo por el artillero del Bayer Leverkusen y anotó el segundo tanto del partido.

Además, Juan Villalba de Gimnasia y Esgrima de La Plata ocupará el lugar de Valente Pierani en la zaga central, tras confirmarse la distensión en la rodilla que sufrió en la última presentación. También queda vacante una posición en el mediocampo albiceleste: el entrenador tendrá que elegir entre Tomás Pérez y Tobías Andrada para acompañar a Milton Delgado y a Valentino Acuña.

El extremo de Vélez Sarsfield es una de las grandes figuras de la 'Albiceleste' de Diego Placente en este certamen: convirtió tres goles, dos en octavos de final ante Nigeria y el restante en cuartos contra México.

El posible once titular de la Selección Argentina Sub 20 para enfrentar a Colombia

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Tobías Andrada o Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre o Santino Andino y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Cuándo juega Selección Argentina vs. Colombia en la semifinal del Mundial Sub 20

El partido se jugará este miércoles 15 de octubre de 2025, a partir de las 20 de Argentina en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. El encuentro será transmitido en vivo en la televisión por DSports y Telefe para toda Argentina y podrá verse también vía streaming online a través de DGO, Mi Telefe, Cablevisión Flow y Telecentro Play.

Las bajas que tendrá Colombia vs. Selección Argentina Sub 20, por el Mundial de Chile

Los "Cafeteros" tendrán dos ausencias de peso para enfrentar a la "Albiceleste". Las más relevante será la de Neyser Villarreal que, tras haber marcado tres goles en cuartos de final, recibió la segunda amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión en la semifinal. La misma suerte corrió Carlos Sanabria, el marcado lateral que tampoco podrá ser de la partida por haber llegado a la segunda amonestación y deberá purgar con un partido.