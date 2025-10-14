El DT de Colombia calentó la previa ante Selección Argentina en el Mundial Sub 20: "Les gusta"

El DT de Colombia calentó la previa de la semifinal con la Selección Argentina Sub 20 del Mundial de Chile con un mensaje polémico sobre la "Albiceleste".

La Selección Argentina Sub-20 jugará este miércoles 15 de octubre la semifinal del Mundial 2025 de Chile, frente a Colombia, y la previa comenzó a calentarse desde lo discursivo. El entrenador del combinado "Cafetero", que venía mostrando un perfil tranquilo, se refirió a al equipo de Diego Placente de manera peyorativa y manifestó que no deben caer en sus "provocaciones".

César Torres, conductor del seleccionado juvenil colombiano, brindó una conferencia de prensa este martes en la que ananlizó cómo llega su conjunto, pero también envió un mensaje sobre algunas supuestas actitudes polémicas de la "Albiceleste". "Somos profesionales, sabemos lo que a ellos les gusta hacer, pero es por lo de nosotros, somos muy maduros para no caer en las provocaciones", comenzó el oriundo de Cali.

Por otro lado, Torres remarcó que significa un sueño para él y su cuerpo técnico alcanzar el partido definitorio de la Copa del Mundo en el país trasandino. "Me mueve ganar la semifinal y llevar a mi país a una final y competirla para ganar", destacó el estratega de 49 años.

Aunque el exentrenador de Cortuluá y Jaguares se mostró ilusionado con poder acceder a la final, sabe que el choque ante Argentina no será sencillo. "No hemos conseguido nada, el país sabe que no hemos conseguido nada, hay que enfocarse en este partido y hacer bien las cosas para poder llegar a la final", expresó. En el mismo sentido, Torres dejó otro mensaje sobre la mentalidad que tendrá para encarar el partido: "Vamos a competir ante Argentina para ganar, tenemos la ilusión, el sueño. Los respetamos como hemos respetado a todas las selecciones, pero ese sueño no nos lo quita nadie".

Cabe recordar que Argentina y Colombia se cruzaron dos veces en el Sudamericano de Venezuela que se llevó a cabo en enero del 2025. En el primer duelo, por la fase de grupos, el encuentro finalizó 1 a 1, mientras que en el segundo, por el Hexagonal final, los argentinos se quedaron con una ajustada victoria por 1-0.

Las bajas que tendrá Colombia vs. Selección Argentina Sub 20, por el Mundial de Chile

Los "cafeteros" tendrán dos ausencias de peso para enfrentar a la "Albiceleste". Las más relevante será la de Neyser Villarreal que, tras haber marcado tres goles en cuartos de final, recibió la segunda amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión en la semifinal. La misma suerte corrió Carlos Sanabria, el marcado lateral que tampoco podrá ser de la partida por haber llegado a la segunda amonestación y deberá purgar con un partido.

Cuándo juega Selección Argentina vs. Colombia en la semifinal del Mundial Sub 20

El partido entre Argentina y Colombia por la semifinal del Mundial Sub-20 se jugará este miércoles 15 de octubre de 2025, a partir de las 20 de Argentina en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. El encuentro será transmitido en vivo en la televisión por DSports y Telefe para toda Argentina y podrá verse también vía streaming online a través de DGO, Mi Telefe, Cablevisión Flow y Telecentro Play.