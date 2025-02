Venció a San Lorenzo en el Mundial de Clubes, ganó todo en Real Madrid y se acerca al Ciclón

San Lorenzo se ilusiona con un refuerzo que ganó todo en el Real Madrid

San Lorenzo no deja de ser protagonista en el mercado de pases del 2025 y si bien ya terminó, todavía tiene la oportunidad de sumar a un refuerzo en la presente temporada 2025 para el plantel de Miguel Ángel Russo. Se trata de una figura internacional, que no sólo ganó todo lo que jugó con Real Madrid sino que también venció al "Ciclón" en aquella final del Mundial de Clubes disputada en Marruecos en 2014. Ahora, está a un paso de sumarse a dicho club, aunque aún no está definido su futuro.

A sus 34 años y luego de una extensa carrera en la que pasó por varios equipos, Asier Illarramendi suena cada vez más fuerte en las paredes del Nuevo Gasómetro. Es que fue ofrecido al conjunto de Boedo después de su desvinculación del Dallas FC. de la MLS de Estados Unidos y resta la confirmación por parte de la institución argentina. Luego de que no se concreten los arribos de Keylor Navas, Benjamin Lecomte o Andries Noppert -quienes también estuvieron cerca-, ahora San Lorenzo puede sumar una estrella europea más como sucedió en el 2024 con el vasco Iker Muniain.

Si bien el libro de pases ya cerró el pasado viernes 31 de enero, lo cierto es que el "Ciclón" igualmente tiene la chance de incorporar un jugador más. La reciente salida de Gonzalo Luján a Inter Miami de Estados Unidos después de la mencionada fecha derivó en que los de Boedo puedan sumar un refuerzo y no dudan en apuntar alto. Claro que desde la dirigencia comandada por Marcelo Moretti no están del todo convencidos de la posible llegada del español con pasado en Real Sociedad y Real Madrid, como así tampoco el técnico Miguel Ángel Russo.

Asier Illarramendi suena en San Lorenzo

Los números de Illarramendi en su carrera

Clubes : Real Sociedad y Real Madrid de España; Dallas FC de Estados Unidos.

: Real Sociedad y Real Madrid de España; Dallas FC de Estados Unidos. Partidos jugados : 476.

: 476. Goles : 23.

: 23. Asistencias : 23.

: 23. Títulos: Tercera División 2010, Segunda División 2010 y Copa del Rey 2020 con la Real Sociedad; Copa del Rey 2014, Champions League, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes 2014 con el Real Madrid.

El mercado de pases en San Lorenzo en 2025

Altas: Alexis Cuello (Almagro), José Devecchi (vuelve de Banfield), Agustín Lamosa (vuelve de San Telmo), Máximo Masimo (vuelve de San Martín de San Juan), Emanuel Cecchini (Audax Italiano), Nery Domínguez, Jaime Peralta (Cúcuta).

Bajas: Francisco Fydriszewski (libre), Gonzalo Luján (Inter de Miami), Nahuel Bustos (vuelve a Talleres), Julián Palacios (Unión), Gastón Campi (libre por falta de pago a Barcelona de Ecuador), Gastón Gómez (vuelve a Racing), Diego Perea (Almirante Brown) , Tomás Silva (a préstamo en Platense), Alexis Sabella (a préstamo en Atlanta), Tomás Porra (Barracas Central), Santiago Sosa y Agustín Hausch (Defensa y Justicia), Lautaro López Kaleniuk (a préstamo en Atlanta), Nahuel Barrios (a préstamo en Barracas Central), Iván Leguizamón (Olimpia), Franco Lorenzón (a préstamo en Morón), Francisco Flores (a préstamo en Quilmes).

¿Cuándo juegan Vélez vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura 2025?

El "Fortín" y el "Ciclón" se enfrentan este sábado 8 de febrero a las 18 horas por la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol 2025 en el Estadio José Amalfitani. El partido será transmitido en vivo por la señal ESPN Premium, mientras que el streaming online estará a cargo de Telecentro Play y Cablevisión Flow entre otras alternativas.